صحة غزة تحذّر من انهيار قدرات المستشفيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من انهيار قدرات المستشفيات أمام“مجازر الاحتلال الإسرائيلي”.



جاء ذلك وفق ما أوردت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك نقلا عن المتحدث باسمها أشرف القدرة.



وقال القدرة، إن“المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها (الأخيرة) أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.

