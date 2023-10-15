صحة غزة تحذّر من انهيار قدرات المستشفيات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من انهيار قدرات المستشفيات أمام“مجازر الاحتلال الإسرائيلي”.
جاء ذلك وفق ما أوردت الوزارة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك نقلا عن المتحدث باسمها أشرف القدرة.
وقال القدرة، إن“المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها (الأخيرة) أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.
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