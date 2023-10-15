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السيسي: أمن مصر خط أحمر ولا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

10/15/2023 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.


وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية:


- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.


- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.


- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.


- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.


- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.


- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

RT

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