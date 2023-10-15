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تحت القصف .. فلسطينيون من غزة يرددون الله أكبر - فيديو

10/15/2023 7:08:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر عائلة فلسطينية تستغيث بالله عز وجل وتكرر عبارة "الله أكبر" وسط القصف الذي يستهدف قطاع غزة.


يُظهر الفيديو المتداول شيخًا كبيرًا يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل لفك كربة أهل غزة، بينما يردد أفراد العائلة من خلفه. يُسمع في نهاية المقطع صوت القصف، فتتكرر عبارة "الله أكبر" بصوت مرتفع من جميع افراد العائلة

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