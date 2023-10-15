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إيطاليا تقسو على مالطا بتصفيات يورو 2024

10/15/2023 7:08:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الإيطالي نتائجه الإيجابية في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، المزمع إقامتها في ألمانيا شهر يونيو المقبل.
واكتسح "الآتزوري" منتخب مالطا برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة السابعة من المجموعة الثالثة.
على إستاد سان نيكولا، افتتح المنتخب الإيطالي التسجيل في الدقيقة 23 بواسطة جياكومو بونافنتورا، قبل أن يضيف دومينيكو بيراردي ثنائية في الدقيقة 45 و64 على التوالي.
واختتم أهداف إيطاليا اللاعب دافيد فراتسي في الدقيقة 90.
ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ13 نقطة.

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