استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد، اليوم الأحد، الطفل كرم أيمن دويكات (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن الطفل دويكات أصيب بجروح خطيرة في البطن برصاص الاحتلال الحي ليعلن لاحقا عن استشهاده، خلال مواجهات في جبل العرمة في بلدة بيتا.
وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستعمرين قمة جبل العرمة في بيتا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفا
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