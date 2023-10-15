سويسرا... جنّة إدمان السُكَّر

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السُكّريات والشوكولا والمشروبات الغازية... يُبدي سكان سويسرا شغفا حقيقيا لكل ما يحتوي على السُكّر. حيث تسجل الأسر السويسرية أحد أعلى مستويات استهلاك رابط خارجي السُكّر في أوروبارابط خارج . ويستهلك السكان ما يقرب من 100 غرام من السُكّر يوميا، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 50 غرام يوميا الذي يجب عدم تجاوزه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وسبق أن دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في عام 2015 مشيرة إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى زيادة السمنة والأمراض المزمنة مثل السُكّري وأمراض القلب والسرطان. وفي سويسرا، حيث تعاني نسبة 40% على الأقل من السكان البالغين من زيادة في الوزن، يموت أربعة أشخاص من أصل خمسة بأحد هذه الأمراض. وتقدر تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بهذه الأمراض بأكثر من 50 مليار فرنك (55 مليار دولار) سنوياً، أي بنسبة 80% من مجموع تكاليف الرعاية الصحية.

واتخذت عدة دول مثل فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة إجراءات للحد من كمية السُكّر الموجودة في الأغذية والمشروبات. ففرضت حكوماتها ضرائب على السكر وجعلت الملصقات الموجودة على الأطعمة أكثر وضوحاً ومنعت الدعاية التي تستهدف صغار السن.

أما سويسرا، فلم تتخذ أيّاً من هذه الإجراءات، على الرغم من نداءات منظمات الصحة. وصرحت فرجيني مانسوي أوبير، وهي باحثة وخبيرة في التفاعل بين الأغذية وصحة النبيت الجرثومي المعوي في جامعة لوزان، قائلة: ((إن أردنا ألا نصبح مثل الولايات المتحدة، حيث يعاني 50% من السكان من السمنة و/أو من مرض السُكّري، يجب علينا أن نتصرف بأسرع وقت ممكن)). إلا أنَّ العالم السياسي متردد في فرض قيود على صناعة الأغذية. فهذا القطاع الذي تنتمي إليه شركة نستله متعددة الجنسيات، ومقرها مدينة فيفي (كانتون فو)، تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

محتويات خارجية نعم للسكر، ولكن ليس بكيمات كبيرة

السُكّريات بحد ذاتها ضرورية لسير عمل أجسامنا. وأحد أهم أنواع السُكّر لإنتاج الطاقة هو الجلوكوز. ويتم إنتاج هذه المادة أثناء هضم الكربوهيدرات الموجودة في الأغذية مثل المعكرونة والحبوب والفواكه والخضار. وأظهرت العديد من الدراسات أن الجلوكوز لعب دوراً رئيسياً في تطور الدماغ البشري.

يمر الجلوكوز إلى مجرى الدم بواسطة الجهاز الهضمي، وبفضل عمل هرمون يُدعى الأنسولين، يذهب إلى مختلف الخلايا في جسم الإنسان، مما يسمح بـ ((تغذيتها)).

فيديو: في الواقع، لا يحتاج جسمنا إلى السُكّر المضاف. عندما يُستهلك السكر بكميات كبيرة، يتحول المسحوق الأبيض الناعم إلى سم ومخدر يسبب الإدمان.

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تقرير قناة التلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) بتاريخ 27 فبراير 2023

وتبدأ المشاكل عندما تصبح جرعات السُكّر مفرطة. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر ازداد استهلاك السكر في سويسرا بحوالي اثني عشر ضعفا، منتقلا من 8 غرامات إلى 110 غرام للشخص يومياًرابط خارجي . وفي هذا الصدد، صرح ليوني شينيه، النائب العام في "ديابيت فو" وهي جمعية مرضى السُكّري في سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية)، قائلاً: ((هذا الازدياد الكبير مقلق)).

عندما يأكل الناس الكثير من السُكّر، يتحول الفائض من الجلوكوز إلى دهون في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. ومع مرور الوقت، يمكن لمستويات عالية من الجلوكوز أن تسبب أيضا تلفا في الأنسجة والخلايا والتهابات وأمراض مزمنة. والارتفاع العالمي في مرض السمنة والأمراض المرتبطة به تثير قلق الكثير من المنظمات السويسرية للصحة والمستهلكين. وتقوم هذه الهيئات بحملة نشطة لتوعية السكان. وفي مايو الماضي، أطلقت جمعية "ديابيت فو" حملة لمساعدة الناس على معرفة استهلاكهم الفعلي للسكر.

وتمكن المشاركون من حساب كمية السُكّر المضاف المستهلكة يوميا، بواسطة آلة حاسبة موجودة على موقع (Maybe less sugarرابط خارجي ). وأعرب ليوني شينيه عن رضاه بالنتيجة. فقد قام بهذه الخطوة قرابة 7000 شخص، أي أكثر بكثير مما كان متوقعاً. ولكن تظهر البيانات أن نسبة صغيرة فقط من المشاركين ينتمون إلى المجموعات المعنية بالمشكلة، مثل الشباب أو الأشخاص المنتمين إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة. وتعليقاً على ذلك، قال ليوني شينيه: ((من الصعب إشراك هؤلاء الأشخاص في حملات التوعية. ولذا، من الضروري اتخاذ تدابير هيكلية)).

محتويات خارجية الاستمرار في إخفاء السُكّر المضاف

تؤكد فرجيني مانسوي أوبير أنَّ " السُكّر مخفي في كل مكان". فخلال حدث نُظِّمَ في إطار حملة (Maybe less sugar)، ساعدت فرجيني المراهقين على حساب كمية السكر التي يستهلكونها. وصدم اليافعون عندما اكتشفوا أن استهلاكهم للسكر كان مرتفعا جداً حتى وإن كانوا لا يشربون المشروبات الغازية ولا يأكلون الحلويات. وفسرت الخبيرة ذلك بقولها: ((المشكلة هي أن جميع الأطعمة المصنعة تحتوي على السكر. لكننا غالباً ما نجهل ذلك)). وتضاف السكريات المكررة والشراب السكري إلى أغذية مثل لحم الخنزير واللازانيا والبيتزا والجبن المذوب لجعلها أكثر إدماناً. وتابعت فرجيني مانسوي أوبير محذرة: ((وفي النتيجة نحن نستهلك هذه الأطعمة مجدداً وبكميات أكبر دون معرفة السبب الحقيقي)).

يبدو أن الجسم يستقلب السُكّر المضاف بشكل مختلف عن السُكّر الموجود في الفاكهة أو الأطعمة النيئة، لأنه لا يرتبط بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف. وتساعد هذه الأخيرة في مواجهة الزيادة السريعة لمستويات السكر في الدم. من جهته، يتسبب السكر المضاف في ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

عندما تؤدي المتعة إلى الإدمان

المشكلة هي أنَّ ارتفاع نسبة السُكّر في الدم يمنحنا أيضا شعوراً بالمكافأة الفورية. ويحفز استهلاك السكر مستقبلات المذاق الحلو في الفم ومستقبلات الجلوكوز في الأمعاء عن طريق المسارات العصبية التي تربطها بالدماغ. وتسهم هذه العملية بإنتاج الدوبامين، وهو ناقل عصبي يولد الإحساس بالرضا والرغبة في تناول المزيد. وفي السياق، يقول سيرج أحمد، وهو عالم الأعصاب في جامعة بوردو: ((للسكر تأثير في تنشيط دوائر المكافأة في الدماغ. ومن هذا المنطلق، فهو يعمل كالمخدرات)).

ويقوم هذا الخبير منذ عام 2007 بدراسة الآليات النفسية المرتبطة بإدمان السُكّر وتشابهها مع تلك التي تسببها المخدرات. وفي منشور علميرابط خارجي ، أظهر الخبير أنه عندما تستهلك الجرذان الماء المحلى بالسُكّر فإن الدوبامين يُفرَز بشكل أسرع بكثير مما يحدث أثناء حقن الكوكايين في الوريد، الأمر الذي يجعل من هذه المادة الغذائية مُرضِيَة أكثر.

ويشير هذا البحث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسُكّر تحفز الجهاز العصبي بشكل مكثف، مولدة إشارة بمكافأة عظيمة ومؤدية إلى الإدمان. ويعتقد سيرج أحمد أن الأسباب تكمن في التطور. فقد تطورت الثدييات مثل الجرذان والبشر في بيئات تفتقر إلى السُكّر، وبالتالي لم تكن لتتكيف مع التركيزات العالية لهذه المادة. ويشير الباحث إلى أنَّ ((هذا يتسبب في مشكلة كبيرة للصحة العامة)).

عقبات أمام إرساء أية ضوابط

لمكافحة هذه المشكلة، اعتمدت بعض الدول مثل المملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك تدابير منها فرض ضريبة على المشروبات والأطعمة التي تحتوي على السُكّر المضاف. وقد تم توثيق التأثير الإيجابي لهذه التغيرات على نطاق واسع. في سويسرا، رفض البرلمان مؤخراً اقتراحاً مشابهاً. وتُروّج سويسرا لتدابير غير ملزمة إلى حد ما، مثل إعلان ميلانورابط خارجي . فالشركات الموقعة على هذا الإعلان تلتزم بشكل طوعي في تقليل نسبة السُكّر في منتجات الإفطار أو المشروبات. لكن ليس هناك أي قانون يجبرها على فعل ذلك.

بدورها، أدانت مانويلا ويتشيلت، العضوة في البرلمان من حزب الخضر ورئيسة تحالف الغذاء والصحة، المراوغات التي تقوم بها شركات الأغذية الزراعية. ويقع مقر العديد من شركات هذا القطاع في سويسرا. وتضغط هذه الشركات من أجل إلغاء موضوع السُكّر من جدول أعمال النواب السويسريين.

وجماعات الضغط هذه تتجاوز الحدود السويسرية. فقد كشف تحقيقرابط خارجي أجرته منظمة "عين الجمهور" غير الحكومية أنه في عام 2019، تدخلت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO) نيابة عن شركة نستله في المكسيك، لمنع وضع ملصقات تحذيرية على الأطعمة غير الصحية. ولدى سؤالها عن هذا الموضوع، ردت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية عبر البريد الإلكتروني، بأنها لم تكن تدافع عن مصلحة شركة معينة، بل كانت تتصرف وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية (OMC).رابط خارجي وتحمي هذه الاتفاقية الدول الأعضاء من التدابير التي من شأنها أن تعيق تجارة سلعها.

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غالبًا ما تتعارض مطالب السكان المتزايدة أعدادهم مع احتياجات الطبيعة ومكوناتها، وهي حقيقة تثير بانتظام سجالات سياسية في سويسرا.

في سويسرا، يذهب الدعم السياسي للسكر إلى أبعد من ذلك، بحسب باتريك دوملر، الخبير في مركز الأبحاث (Avenir Suisse). برن تُشجع وتُموّلرابط خارجي زراعة الشمندر لإنتاج السُكّر المحلي. ويعرب باتريك دوملر عن غضبه قائلا: ((لكن زراعة وتكرير شمندر السكر باستخدام المال العام وفي نفس الوقت تمويل حملات لتقليل استهلاك السُكّر هو نوع من انفصام في الشخصية)). وهو يعتقد أنَّ الاتفاقات القطاعية الهادفة إلى التخفيض الطوعي ستكون أكثر فعالية من فرض ضريبة على السكر.

ونظراً إلى المصالح المعرضة للخطر، فإن مانويلا ويتشيلت متشائمة بشأن أي تغيير إيجابي لصالح الصحة العامة. وتدرك العضوة المنتخبة عن حزب الخضر أنه: ((في سويسرا، لا يمكن المساس بالسُكّر)).

تحرير: صابرينا فايس وفيرونيكا دو فور

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

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