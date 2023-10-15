مَرصد الديموقراطية 2023: نصف السويسريين غير راضين عن السياسة

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Demokratiemonitor 2023: Fast 50 Prozent mit der Politik in der Schweiz unzufrieden (الأصلي)Português (pt) Quase metade da população suíça está insatisfeita com sua democracia中文 (zh) 民主观察2023:近50%的人对瑞士政治不满意Français (fr) Près de la moitié de la population suisse insatisfaite de sa démocratiePусский (ru) Почти половина жителей Швейцарии недовольны политикойEnglish (en) Democracy Monitor 2023: half of citizens unhappy with Swiss politicsItaliano (it) Monitoraggio della democrazia 2023: quasi il 50% insoddisfatto della politica in Svizzera

بالنسبة للسياسة السويسرية، يتفق معظم المواطنين، مع اختلاف توجهاتهم الحزبية على أن الأشخاص الأكثر استفزازًا يحصلون على ((أكبر قدر من الاهتمام وليس أولئك الذين لديهم الأفكار السياسية الأفضل)).

كما أن المواطنين قلقون أيضًا من زيادة الاستقطاب السياسي. ويشعر معظم مؤيدي الأحزاب السياسية بحدوث انقسام متزايد داخل المجتمع وظهور ((مجموعات صغيرة ومشتتة لا يمكن التوفيق بينها))، ويرون أنه ((من المستحيل بشكل متزايد العثور على أغلبيات كافية للتوصّل إلى حلولٍ وسطى)).

هذا الشعور قوي بشكلٍ خاص لدى ناخبي وناخبات حزب الشعب اليميني بنسبة تصل إلى 70%، ونفس الأمر تقريبًا بالنسبة لأحزاب الوسط المعتدل، حيث يؤيّد 64% من ناخبيها وناخباتها وجهة النظر هذه. أما لدى ناخبي اليسار، الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، فالنسبة أدنى بقليل، حيث أنها 59% و56% على التوالي.

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