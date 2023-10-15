نوفارتيس تنتقد الإجراءات الأمريكية للحد من ارتفاع أسعار الأدوية

(MENAFN
- Swissinfo)
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Novartis kritisiert US-Vorstoss zur Senkung der Medikamentenpreise
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Novartis blasts US move to rein in drug prices (الأصلي)
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انضمّت نوفارتيس، شركة الأدوية العملاقة التي تتخذ من مدينة بازل مقرّاً لها، إلى الشركات المنتقدة لخطة حكومة الولايات المتحدة للحد من ارتفاع أسعار العقاقير بموجب قانون خفض التضخّم.
وقال المتحدثون باسم الشركة السويسرية في بيان صحفيرابط خارجي إن الأحكام المتعلقة بتحديد الأسعار بموجب القانون الهادف إلى خفض التضخّم في الولايات المتحدة "تعتبر غير دستورية" وسيكون من شأنها تقييد "قدرة صناعة الأدوية على اكتشاف وتطوير أدوية جديدة تنقذ الأرواح وتكون ذات فائدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".
وجاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من كشف مراكز خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة (CMS) عن العقاقير العشرة التي ستكون مدرجة في قائمة البحث على طاولة جولة المفاوضات الأوّلي. ومن بين هذه العقاقير "إنترستو" (Entresto) الذي تنتجه الشركة، ويُستخدم في علاج قصور القلب.
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