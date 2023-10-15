هل تنجح إعادةُ توطين حيوان البيسون الأوروربي في سويسرا؟

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يمدّ عالم الأحياء أوتو هوتسغانغ، المتخصص في الحيوانات البرية، ذراعَه مشيرًا بإبهامه إلى حيوان ويسنت يرعى على الحافّة فوقنا. ويقول: "إذا ما غطّى الإبهامُ الحيوانَ بأكمله، فمعنى ذلك أننا بعيدون عنه بالقدر الكافي".

كنا نقف على مسافة حوالي خمسين متراً من الويسنت، وهي المسافة الآمنة رسمياً. ولا يجب الاقتراب أكثر من ذلك، إذا ما كان المرء في حظيرة مفتوحة.

جميع المواقع التي توقفت بها حيوانات الويسنت المُتَتَبَّعة (أي القطيع أيضاً). وبناءً عليه، فإنها كثيرة التوقف في مناطق الغابات. swissinfo

قبل ذلك كان السيد هولتسغانغ الذي يشرف على مشروع "الويسنت في الوادي"رابط خارجي ، قد حدد موقع الحيوان إلكترونياً. ذلك لأن مساحة الحظيرة المفتوحة والواقعة في بلدية فِلشنرور بجبال جورا في كانتون سولوتورن، تبلغ خمسين هكتاراً. وهي مساحة تعادل ما يزيد عن سبعين ملعباً لكرة القدم، مليئة بالمراعي ومساحات الغابات.

يمرّ اثنان من حيوان الويسنت المطوّقان بجهاز لتحديد الموقع الجغرافي (GPS)، والذي يرسل موقع الحيوان مرة كل ساعة، حتى يسهل إيجاد باقي القطيع الصغير. وتظهر البيانات أن هذه الحيوانات تبقى كثيراً في الغابة.

جدير بالذكر، أن حيوانات الويسنت تلك تعود في الأصل إلى منتزه لانغنبرغ للحياة البرية بمدينة زيورخ، حيث لم تتوفر لها مساحة من أراضي الغابات. لذلك، ومنذ سبتمبر من عام 2022 تم توطينها في بلدية فِلشنرور. ولقد استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر، إلى أن استكشفت هذه الحيوانات كل مساحة الحظيرة المفتوحة، بحسب تصريح السيد هوتسغانغ.

ويبدو على أفراد القطيع الشعور بالراحة في موطنها الجديد. ولربما تمكنت في يوم ما من الحياة في شبه حرية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة توطين حيوان الويسنت في المناطق التي انقرض بها أمر يتماشى مع توجه عالمي. وذلك لعدة أسباب، من بينها أن تواجده قد يدعم التنوع الحيوي. حيث تلعب بولندا دوراً رائداً في أوروبا في هذا المجال، تليها دول أخرى في شرق أوروبا.

قطعنا حوارنا لبرهة، إذ قام شخصان أثناء تجوالهما بفتح بوابة المرور إلى الحظيرة المفتوحة. وكان هناك طريق يؤدي مباشرة إليها. ألا يوجد خطر عليهما من الحيوانات البرية، التي قد يصل ارتفاع كتفها إلى 1،90 متراً؟ يردّ السيد هولتسغانغ، الذي يسمي حيوانات البيسون الأوروبي "العمالقة الوديعة"، بالنفي.

جميع المواقع التي توقفت بها حيوانات الويسنت المُتَتَبَّعة (أي القطيع أيضاً). وبناءً عليه، فإنها كثيرة التوقف في مناطق الغابات. zVg

"لقد لاحظتهما حيواناتُ الويسنت بالفعل. إنها حيوانات شديدة الانتباه. وهي تلاحظ كل شيء." ولكن لأن الزائرَيْن لا يمثلان خطراً عليها، فإنها تستمر في الرعي بمنتهى الهدوء النفسي. "إنه منظر غاية في الروعة بالفعل"، يقول بينما يستمر الشخصان في سيرهما.

أثناء زيارتنا في شهر مايو المنصرم، كان القطيع يتكون من خمس حيوانات. وكان من المنتظر أن تلد الأنثى الحامل في شهر مايو عجلاً صغيراً. "إنه أول عجل ويسنت يولد منذ 1000 عام في سويسرا"، مثلما كتبت وسائل الإعلام في عناوينها. واليوم يتكون القطيع من بقرة "رئيسية"، وبقرتين أخرتين، وعجلين، وثور.

تنحدر جميع سلالات الويسنت الموجودة حالياً من اثني عشر حيواناً فقط

"يمتلك مدير المشروع أوتو هولتسغانغ خبرة مهنية تزيد عن 25 عامًا كعالِم بيئة طبيعية swissinfo

كان حيوان الويسنت قد انقرض في أوروبا تقريباً. ففي مطلع القرن العشرين لم يكن هناك سوى ما يقارب 800 حيواناً طليقاً من حيوانات الويسنت فقط، وذلك بالأساس في أقصى شرق أوروبا، مثلما يوضح السيد هولتسغانغ.

حيث أطلقت النار في عام 1919 على آخر حيوان ويسنت من تلك التي كانت تعيش في سهول بولندا.رابط خارجي وبحسب تصريحات مونيكا فاسيله، المتخصصة في التاريخ الإيكولوجي بجامعة ماستريخت الهولندية، فقد اتخذت خطة في أوروبا عام 1924، لحماية حيوان الويسنت.

آنذاك، كان يعيش حوالي 54 فرداً من تلك الحيوانات في الأسر، ولم يتكاثر منها سوى اثنا عشر حيواناً. فجميع سلالات حيوانات الويسنت التي تعيش اليوم تعود إذن إلى الاثني عشر حيواناً تلك. وقد بدأت أول محاولات لإعادة توطينها في البرية منذ عام 1952.

فقد قامت فاسيله بإجراء أبحاثها حول إعادة توطين حيوانات الويسنت في جبال الكاربات برومانيارابط خارجي . حيث جاء في ردّها عبر رسالة إلكترونية: "إنها مشروعات معقدة للغاية، وتتطلب معلومات متخصصة على العديد من الأصعدة، لتحقيق حياة صحية للحيوانات، وخفض مستوى الضغط النفسي لها، ودعم استقلالها".

في هذا السياق من المهم أن يظل المسؤولون عن المشروع "منفتحين، حتى يتمكنوا من تكييف استراتيجياتهم وقت الضرورة". وفي الآونة الأخيرة تبين، أن ممارسات إعادة توطين الويسنت" قد بدأت تشهد الانتقال (تدريجياً) من منهج مقيد، يستلهم تربية الماشية، نحو منهج يتميز بالقليل من التدخلات أو بعَدمِها".

فضلاً عن ذلك، يجب إشراك السكان المحليين في مثل تلك المشروعات، على حد قول فاسيله. "فبغض النظر عن حجم الحيوان، فإنه من اللازم إجراء حوار دقيق مع السكان في تلك المناطق." أما فرص نجاح المشروع السويسري، فلا يمكن تقييمها إلا من خلال البحث العلمي، كما تؤكد الخبيرة.

أثر المشروع على الأشجار

في الأثناء ابتعدت حيوانات الويسنت عنّا قليلاً، فاستطعنا استخدام الطريق الصاعد نحو الغابة. لقد أردنا رسم صورة لكيفية متابعة المشروع علمياً.

بالفعل يأتي الباحثون والباحثات من مختلف الجامعات والمعاهد مراراً وتكراراً إلى هنا، لأخذ عينات أو إجراء قياسات، بهدف فهم مدى تأثير حيوانات الويسنت على البيئة.

اليوم، هناك باحثان من مجال علم النبات في الغابة، حيث يقومان بقياس ما قضمته الحيوانات من الأشجار الصغيرة. ولأن الباحثين لا يمكنهما تحديد أي الحيوانات قام بأية قضمة، فإنه من المهم مقارنة الوضع السابق باللاحق.

تقوم عالمة النبات نيكول إيميش عدة مرات سنوياً، بجمع عينات من الغابة الواقعة جنوبي بلدية فِلشنرور. swissinfo

يتم أخذ القياسات دائمًا في نفس النقاط في العلبة. تحدد شبكة عشوائية هذه العينات الـ 120، حيث أن كلّ 50 مترًا هي نقطة قياس. وفي هذا الصدد، تسجل عالمة الأحياء نيكول إيميش شجرتين من كل فئة ارتفاع ثم تقارنهما بالبيانات المستمدة من القياسات السابقة.

لقد ذهبت بالفعل إلى هذا الجزء من الغابة مرتين قبل أن يُسمح لثور البيسون بالاستيلاء عليه. وتقول: "إن تأثير الغزلان والشامواه مهم للغاية بالفعل. حتى دون وجود البيسون".

ليس موضع ترحيب من الجميع

"إنه فعلاً بالونٌ تجريبي تمّ إطلاقه بشكل جيّد"، بهذه العبارات يصف دانيل هيغلين مشروعَ إعادة توطين حيوانات الويسنت. يعمل عالِم الأحياء البرية كرئيس تنفيذي لـ مؤسسة حماية النسور الملتحيةرابط خارجي ،وهو ليس من المشاركين في المشروع، كما أنه أحد الخبراء في مجال إعادة توطين الحيوانات في البرية.

وحسب قوله، فإنه يجب أن تتوفّر ثلاثة شروط لإعادة توطين الحيوانات، أولها إجراء دراسة شاملة مسبقاً، وثانيها القيام بالمتابعة علمية. وثالثها تقبّل السكان للأمر.

وهذه النقطة الثالثة بالذات عصية على التحقق في بلدية فِلشنرور. صحيح أن هناك ما يعرف بمجموعة الاتصال، إلا أنه وبحسب وسائل الإعلام، كثيراً ما تقع خلافات متكررة، خاصة مع ممثلي المزارعين. وربما يعود ذلك أيضا إلى فشل مشروع مشابه في ألمانيارابط خارجي .

تحدثنا مع السيد هولتسغانغ في هذا الشأن. فكان ردّه: "هناك المؤيدون بلا قيد أو شرط. وآخرون يرون أنه أمر جيد لكنه ليس ضرورياً. وبالطبع هناك المعارضون بصورة مطلقة، مثلما هو الوضع في كل مشروع".

لذلك يسعد المسؤولون عن المشروع، حينما يقوم الأطفال بزيارته أيضًا. فمنذ البداية قدمت فصول مدرسية لمشاهدة حيوانات الويسنت. وقد أدى ذلك إلى أن اصطحب الأطفال لاحقاً آباءَهم إلى هناك. "إذن فقد قام الأطفال نفسهم بعمل توعوي"، بتعبيرة هولتسغانغ.

حيوانات الويسنت تساعد في التنوع الحيوي

بدورها تعد كارين هيندنلانغ، مديرة منتزه لانغنبرغ للحياة البرية بمدينة زيورخرابط خارجي ، واحدة من المبادِرات في مشروع حيوان الويسنت. فمنذ عام 1969 تعيش حيوانات الويسنت في حديقة الحيوان القائمة على أطراف غابة زيل جنوب مدينة زيورخ. ولذلك فهيندنلانغ سعيدة بالتجربة وتأمل في اكتساب معارف جديدة حول هذا الحيوان وأثره على الزراعة، مثلما كتبت لنا في بريدها الإلكتروني.

"فبسبب سلوكها الرعوي تترك تلك الحيوانات أثرها على الحياة النباتية وتخلق زراعة متنوعة وذات أنماط كثيرة من الغابات الوضيئة والمراعي"، بحسب قولها.

ويشارك منتزه لانغنبرغ للحياة البرية أيضاً في البرامج الأوروبية للتربية المحافِظة على الأنواع، والتي تقوم من خلالها حدائق الحيوان بتربية تلك الأنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض، تربية تهدف إلى الحفاظ على قاعدة جينية عريضة قدر الإمكان. لذلك فإن هناك سجلّاً للسلالات التي تنحدر منها حيوانات الويسنت والتي تعيش في جبال جورا بكانتون سولوتورن.

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نوايا لإطلاق الحيوانات في البرية؟

بالنظر إلى المستقبل، من المزمع توسعة الحظيرة المفتوحة التي تضم حيوانات الويسنت في خريف عام 2024، لتصل إلى مساحة 100 هكتاراً. وفي إطار التجربة، هناك حالياً نوعان من الأسيجة المحيطة بها. أحدهما زمام كهربائي ذو ثلاثة أسلاك على ارتفاع يتراوح بين نصف متر، ومتر واحد، ومتر ونصف. من ناحية أخرى يوجد في بعض المناطق زمام من الأحبال السلكية على ارتفاع مترين ونصف.

بهذا الشكل، يتم التأكد من تمكن حيوانات برية أخرى من المرور داخل الحظيرة. وكما لو أنه برهان على نجاح ذلك، ظهر فجأة أمامنا أحد الأيائل على طرف الغابة ـ داخل الحظيرة المفتوحة. يعلق هولتسغانغ بالخصوص: "لقد رأينا الأيائل في أول يوم داخل الحظيرة المفتوحة بالفعل، وذلك بالقرب من حيوانات الويسنت".

بعد مرور ثلاثة سنوات على إقامة الحظيرة المفتوحة سيتوجب على المسؤولين عن المشروع تقديم تقرير يجيب عن الأسئلة التالية: ما هو أثر حيوانات الويسنت؟ كيف كان التقبل المجتمعي لها؟ كيف يمكن تحمل المشروع، من الناحية الاقتصادية، بالنسبة لإدارة الغابات والزراعة؟ وبناء على التقرير، سيتمكن الكانتون من اتخاذ قرار باستمرار المشروع أو توقّفه.

أما المرحلة الثانية من المشروع فهي مرحلة شبه الحرية للقطيع. حيث يمكن إزالة السياج كي تتمكن حيوانات الويسنت من الحركة بحرية إلى حد ما. يشرح هولتسغانغ بالقول: "في تلك الحالة ستكون الحيوانات ما تزال مزودة بجهاز إرسال، أي أنها ستظل تابعة للجمعية". ويعني هذا أن تبادر الجمعية بتعويض أية خسائر وأن تظل مسؤولة كذلك في حالة حدوث أي مشكل للحيوانات، سواء بسبب إصابتها بأمراض أو إذا ما أصبحت عدوانية.

أما إمكانية إطلاق الحيوانات بحرية كاملة، فذلك أمر لا يزال مجهولا . ففي نهاية المطاف يجب أن يتقدم الكانتون الذي يحتضن الموقع، وهو كانتون سولوتورن، بطلب في هذا الشأن إلى وزارة البيئة الفدرالية.

في الأثناء، تحرّك القطيع دون أن نلاحظه تقريباً في اتجاهنا. يقول يقول هولتسغانغ: "لقد أصبحنا الآن على مقربة شديدة منها. أو بمعنى أدق، لقد اقترب الحيوان منا أكثر من اللازم. سننتظر الآن لنعرف ما الذي ستفعله هذه البقرة. فإذا ما استمرت في سيرها فقط، سيكون جيداً. أما إذا ما سارت نحونا، فسيكون علينا الانسحاب."

في النهاية سارت بقرة الويسنت مبتعدةً في منتهى الوداعة . حقًّا إنّها عملاقة مسالمة.

تحرير: صابرينا فايس

ترجمة: هالة فرّاج

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