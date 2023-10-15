ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يثقل كاهل الأسر السويسرية

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Les ménages suisses croulent sous les frais de santé (الأصلي)
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高額の医療負担にあえぐスイス国民
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L'aumento delle spese sanitarie pesa sempre di più su svizzeri e svizzere
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في كل عام، يتكرر السيناريو نفسُه: تزداد تكاليف الرعاية الصحية، ومعها أقساط التأمين الصحي، التي سترتفع بنسبة 8.7% كمعدّل عام في العام المقبل، وفق ما أعلن عنه المكتب الفدرالي للصحة العامة ( OFSP ) يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري.
لقد أصبحت هذه الزيادات المتواصلة الشاغل الرئيسي للسويسريين والسويسريات، وفق ما أظهره الاستطلاع الشامل الذي قامت به هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ( SRG ) مؤخرا. ومع اقتراب موعد الانتخابات الفدرالية في 22 أكتوبر المقبل، يغذّي هذا المشكل الجدل على الساحة السياسية. وتتنافس الأحزاب السويسرية في اقتراح حلول لإصلاح نظام الرعاية الصحية، ولكن هذه الحلول تواجه وضعا شائكا.
إن تحمّل جزء كبير من تكاليف الرعاية الصحية، هو جزء لا يتجزأ من النظام السويسري، الذي يفرض على كل شخص مقيم في البلاد أن يكون مشتركا مسجّلا لدى إحدى شركات التأمين الصحي الأساسي. وللتمتّع بمزايا هذا التأمين، يجب عليه دفع أقساط تأمين ثابتة كل شهر.
ولأن التأمين الصحي لا يعوّض كل تكاليف الرعاية الصحية، يجب على الشخص المؤمَّن عليه دفع مبلغ سنوي من جيبه، وأيضا المساهمة الشخصية في تكاليف التأمين الصحي الأساسي (franchise)، وكذلك حصّة المؤَمَّن عليه من تكاليف الرعاية (والتي تبلغ بموجب القانون، 10% للبالغين بحد أقصى 700 فرنك في السنة، و10% للأطفال بحدّ أقصى 350 فرنكا في السنة).
هكذا، يتم تمويل ربع تكاليف الرعاية الصحية في سويسرا مباشرة من قبل متلقي الرعاية، كما يظهر الرسم البياني أدناه استنادا إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OCDE ). وهذه النسبة تزيد عن متوسط المعدّل المعتمد في البلدان الأعضاء في هذه المنظمة. وعلى سبيل المقارنة، لا تتجاوز النسبة نفسها 9.3% في فرنسا، و12.7% في ألمانيا، و23.3% في إيطاليا.
محتويات خارجية
من جهته، يُلاحظ الاقتصادي كارلو دي بيترو، الخبير في نظام الرعاية الصحية في سويسرا، أن نسبة تحمّل الأفراد لتكاليف الرعاية الصحية داخل الكنفدرالية لم تزد كثيرا على مرّ السنين. حيث يشرح أنها "كانت مرتفعة منذ دخل القانون الفدرالي للتأمين الصحي ( LAMal ) حيّز النفاذ في عام 1996. وفي هذا الصدد تمتلك سويسرا وضعا خاصا على المستوى الأوروبي".
نظام قائم على المسؤولية الفردية
يرجع كارلو دي بيترو هذا الوضع إلى خيار مجتمعي اعتمدته سويسرا يقوم على المسؤولية الفردية. ويقول: "هو نوع من الطوطم المقدّس في سويسرا"، مضيفًا: "سويسرا، بوصفها دولة غنية، تسمح لنفسها كقطاع عام بتحمّل المزيد من تكاليف الرعاية الصحية، ولكنّها يمكنها أيضا تحميل جزءٍ مهمٍّ منها على عاتق الأسر، لأن العديد منهم أغنياء".
ووفقًا لهذا الخبير الاقتصادي، تكمن خصوصية النموذج السويسري في كون جميع الأشخاص المقيمين في سويسرا ملزمين بدفع أقساط تأمين صحي، لا تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل أو الموارد المالية المتاحة للأسرة". حيث يوضّح: "يشكّل هذا الأمر استثناءً في العالم. في معظم البلدان الأخرى، تكون الاشتراكات متناسبة مع دخل الأسرة، وغالبا ما يتم تمويل النظام الصحي من خلال الضرائب التي تتحصل عليها الدولة".
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