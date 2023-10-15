ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يثقل كاهل الأسر السويسرية

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في كل عام، يتكرر السيناريو نفسُه: تزداد تكاليف الرعاية الصحية، ومعها أقساط التأمين الصحي، التي سترتفع بنسبة 8.7% كمعدّل عام في العام المقبل، وفق ما أعلن عنه المكتب الفدرالي للصحة العامة ( OFSP ) يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري.

لقد أصبحت هذه الزيادات المتواصلة الشاغل الرئيسي للسويسريين والسويسريات، وفق ما أظهره الاستطلاع الشامل الذي قامت به هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية ( SRG ) مؤخرا. ومع اقتراب موعد الانتخابات الفدرالية في 22 أكتوبر المقبل، يغذّي هذا المشكل الجدل على الساحة السياسية. وتتنافس الأحزاب السويسرية في اقتراح حلول لإصلاح نظام الرعاية الصحية، ولكن هذه الحلول تواجه وضعا شائكا.

إن تحمّل جزء كبير من تكاليف الرعاية الصحية، هو جزء لا يتجزأ من النظام السويسري، الذي يفرض على كل شخص مقيم في البلاد أن يكون مشتركا مسجّلا لدى إحدى شركات التأمين الصحي الأساسي. وللتمتّع بمزايا هذا التأمين، يجب عليه دفع أقساط تأمين ثابتة كل شهر.

ولأن التأمين الصحي لا يعوّض كل تكاليف الرعاية الصحية، يجب على الشخص المؤمَّن عليه دفع مبلغ سنوي من جيبه، وأيضا المساهمة الشخصية في تكاليف التأمين الصحي الأساسي (franchise)، وكذلك حصّة المؤَمَّن عليه من تكاليف الرعاية (والتي تبلغ بموجب القانون، 10% للبالغين بحد أقصى 700 فرنك في السنة، و10% للأطفال بحدّ أقصى 350 فرنكا في السنة).

هكذا، يتم تمويل ربع تكاليف الرعاية الصحية في سويسرا مباشرة من قبل متلقي الرعاية، كما يظهر الرسم البياني أدناه استنادا إلى بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OCDE ). وهذه النسبة تزيد عن متوسط المعدّل المعتمد في البلدان الأعضاء في هذه المنظمة. وعلى سبيل المقارنة، لا تتجاوز النسبة نفسها 9.3% في فرنسا، و12.7% في ألمانيا، و23.3% في إيطاليا.

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من جهته، يُلاحظ الاقتصادي كارلو دي بيترو، الخبير في نظام الرعاية الصحية في سويسرا، أن نسبة تحمّل الأفراد لتكاليف الرعاية الصحية داخل الكنفدرالية لم تزد كثيرا على مرّ السنين. حيث يشرح أنها "كانت مرتفعة منذ دخل القانون الفدرالي للتأمين الصحي ( LAMal ) حيّز النفاذ في عام 1996. وفي هذا الصدد تمتلك سويسرا وضعا خاصا على المستوى الأوروبي".

نظام قائم على المسؤولية الفردية

يرجع كارلو دي بيترو هذا الوضع إلى خيار مجتمعي اعتمدته سويسرا يقوم على المسؤولية الفردية. ويقول: "هو نوع من الطوطم المقدّس في سويسرا"، مضيفًا: "سويسرا، بوصفها دولة غنية، تسمح لنفسها كقطاع عام بتحمّل المزيد من تكاليف الرعاية الصحية، ولكنّها يمكنها أيضا تحميل جزءٍ مهمٍّ منها على عاتق الأسر، لأن العديد منهم أغنياء".

ووفقًا لهذا الخبير الاقتصادي، تكمن خصوصية النموذج السويسري في كون جميع الأشخاص المقيمين في سويسرا ملزمين بدفع أقساط تأمين صحي، لا تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل أو الموارد المالية المتاحة للأسرة". حيث يوضّح: "يشكّل هذا الأمر استثناءً في العالم. في معظم البلدان الأخرى، تكون الاشتراكات متناسبة مع دخل الأسرة، وغالبا ما يتم تمويل النظام الصحي من خلال الضرائب التي تتحصل عليها الدولة".

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