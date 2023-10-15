الأسرار المظلمة لأكبر مصفاة للذهب في سويسرا

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MENAFN - Swissinfo) Français (fr) Les secrets inavouables de la plus grande raffinerie d'or de Suisse (الأصلي)

أجرى المكتب المركزي للرقابة على المعادن الثمينة، في 3 ديسمبر 2020، عملية تفتيش في مصنع فالكامبي، وعثر الموظفون الحكوميون على ذهب من مصدر مشبوه. ويأتي هذا الذهب مباشرة من مصفاة في دبي تسمّى "أم تي أم" (MTM-O Gold Refinery)، وهي تابعة لمجموعة كالوتي.

هذا الاسم غير معروف لعامة الناس، ولكن في عالم المعادن الثمينة، فإن كالوتي ومصنعها أم تي أم مرادفان للـ"ذهب القذر". وتوجد هذه الشركة في قلب عمليات غسيل أموال المخدرات، وتسويق الذهب القادم من مناطق النزاعات في السودان، وغيرها.

وثيقة سرية

وفقا لرسالة سرية حصلت علة نسخة منها كلّ من الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية (RTS) والعدد الأسبوعي من صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" الناطقة بالألمانية، حذّر مسؤولون سويسريون إدارةَ فالكامبي من ممارساتها عالية المخاطر. وجاء في نص الرسالة: "ركزت تحقيقاتنا (...) على سبائك الذهب المشتراة من شركة "تراست وان للخدمات المالية" ( Trust One Financial Services). وتم تسليم سبائك الذهب هذه مباشرة من مصفاة أم تي أم في دبي. ويرتبط اسم هذه الشركة في الإعلام بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وتفاجأ المسؤولون بتصرفات الشركة السويسرية: حيث "قررت شركة فالكامبي مواصلة علاقاتها التجارية مع شركة أم تي أم، رغم المخاطر الكبيرة للغاية المترتبة على مصدر الذهب المثير للجدل".

مصنع غير مراقب

تشير الوثيقة السرية أيضًا إلى أن شركة فالكامبي لم تقم بأي عمليات تفتيش أو مراقبة في مصنع دبي. واقتصرت الشركة السويسرية على المعلومات المقدمة من وسيط مالي يسمى "تراست وان" (Trust One).

ورغم هذا الاستنتاج، فإن مسؤولي المكتب المركزي للرقابة على المعادن الثمينة لم يفرضوا أي إجراءات عقابية على فالكامبي. وفي الواقع، لا ينص القانون السويسري على ذلك، حتى في حالة اكتشاف انتهاك لواجب الحيطة.

وقد أوضحت وزارة المالية الفدرالية، التي تشرف على المكتب المركزي للرقابة على المعادن الثمينة، في اتصال معها أن "حقيقة وجود علاقة تجارية حساسة محتملة، موجودة أو كانت موجودة، لا يشكّل دليلاً على ارتكاب جريمة جنائية".

تجاوز "الخط الأحمر"

يرى أوليفييه ر. مولر، الخبير في مجال صناعة الساعات والمدير التنفيذي السابق في أحد مصافي الذهب، بأن هذه الوثيقة لا تترك مجالًا للشك. حيث يصرّح قائلا: "لقد تجاوزت شركة فالكامبي خطًا أحمر لا تجرؤ المصافي السويسرية الأخرى على تجاوزه. كما أنّ كامل سلسلة التوريد غير واضحة فيما يخص كالوتي. ويُلحق ذلك أضرارا كبيرة بسمعة الشركة، وبسمعة الفاعلين الآخرين في السوق السويسرية".

المسألة مهمة للغاية، باعتبار أن سوق الذهب السويسرية تعد الأهم على الساحة الدولية. وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يقرب من 60 إلى 70% من الذهب العالمي يمر عبر سويسرا. ويمكن تفسير هذا النجاح بخبرة المصافي السويسرية، وغياب ضريبة القيمة المضافة على الذهب، ووجود إطار قانوني متساهل.

اتهامات بممارسة غسيل أموال

تؤكد هذه الوثائق السرية مخاوف المنظمات غير الحكومية. ويعدّ مارك أوميل من المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي (Swissaid)، شخصية مهمة في هذا المجال. وقد جعلته خبرته شخصا مهاب الجانب ومحل انتقاد في أوساط صناعة المعادن الثمينة في الآن ذاته.

ويشرح أوميل: "تؤكّد الوثيقة المذكورة ما كنا نستنكره منذ سنوات عديدة. ومن خلال الاستعانة بمصادر من شركات قريبة جدًا من كالوتي، تخوض فالكامبي مخاطر كبيرة وتفشل في تلبية متطلبات العناية الواجبة التي تفرضها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). واستوردت كالوتي الذهب من البنك المركزي السوداني، وبعضه يأتي من مناطق النزاع، بحسب خبراء الأمم المتحدة. كما تورطت كالوتي في قضايا غسيل الأموال."

وقد أوضحت المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي بالفعل، في تقرير لها صدر عام 2020، بأن فالكامبي اشترت الذهب من دبي. ويضيف مارك أوميل أمام الكاميرا: "قد يتساءل المرء عن أسباب استيراد الذهب الذي تم تنقيته بالفعل بنسبة 99.5% من دبي لصهره مرة أخرى في مصفاة سويسرية. ويكمن أحد الأسباب الرئيسية في أن ذهب دبي ليس معتمدًا من جانب رابطة سوق سبائك الذهب في لندنرابط خارجي . وهذا الاعتماد هو معيار عالمي ضروري لبيع الذهب للبنوك الكبيرة أو الشركات المصنعة للساعات. ويحصل ذهب دبي من خلال المرور عبر مصفاة سويسرية، فجأة على اعتماد هذه الرابطة، وتزيد بالتالي قيمته".

مصدر الذهب الموثوق

تضمن شهادة رابطة سوق سبائك الذهب في لندن، في الآن ذاته، نقاء سبائك الذهب، ومعرفة المصدر المسؤول عن هذه المادة الثمينة. ومن المفترض ألا يأتي هذا الذهب من مناطق حرب أو شبكات إجرامية. وتتيح علامة هذه الرابطة، بيع ذهبها في كل مكان، والوصول إلى المشترين الأكثر تشددا، ولا سيما البنوك المركزية.

وقد اتصل التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، برابطة سوق سبائك الذهب في لندن، المانحة للاعتمادات، والتي ردت بما يفيد أن العلاقة التجارية بين فالكامبي وكالوتي لا تمثل مشكلة. وجاء في الرسالة "نحن نراقب عن كثب الشركات المستفيدة من شهاداتنا والتي لها علاقات تجارية في المناطق المحددة بأنها خطيرة. وفي الوقت الحالي، لا توجد مشكلة في شراء الذهب من دولة الإمارات العربية المتحدة، طالما يتم الحصول عليه من مصادر مسؤولة".

وترى رابطة سوق سبائك الذهب في لندن، بأن كل شيء على ما يرام رسميًا. وتطلب الرابطة بشكل غير رسمي ومن وراء ستار، من الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، إبقاءَها على اطلاع على ما تم الكشف عنه، وعن نتائج تحقيقاتها.

شكوى ضد المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي

لم ترغب شركة فالكمبي في الإجابة على الأسئلة التي وجّهتها إليها بشكل مشترك الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية وصحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ". وقد اعترضت فالكامبي رسميًا على تقرير المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي، في عام 2020.

وبلغ الأمر حد رفع شركة فالكامبي التي يوجد مقرها في كانتون تيتشينو دعوى قضائية ضد المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي، وطالبت بسحب التقرير. وتحججت فالكامبي في رسالة لها، بهذا الإجراء المتخذ ضد المؤسسة السويسرية لتبرير رفضها الاستجابة لطلبات المقابلة. حيث جاء في رسالتها "لا ترغب فالكامبي في الحديث بسبب الإجراءات القانونية الجارية حاليا".

ورد مدير شركة فالكامبي في أكتوبر 2020 على انتقادات المؤسسة السويسرية للتعاون الإنمائي بالقول:“نحن نحترم جميع القواعد المفروضة علينا، بل ونذهب إلى أبعد من ذلك من خلال مطالبة البائعين بالتوقيع على إعلان المطابقة. ونجري جميع أنواع المراقبة اللازمة لمنع دخول الذهب المشكوك في مصدره إلى سلسلة قيمة فالكامبي، ونسعى إلى التحسين باستمرار".

مسألة واردات الذهب من دبي

كان مايكل ميزاريتش، مدير شركة فالكامبي قد أكّد في حديث لصحيفة "بيرنر تسايتونغ" الصادرة في أكتوبر 2020، أنه "لم تعد لدينا أي علاقات تجارية مع كالوتي منذ عام 2019".

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يعدّ هذا التصريح غريبًا، بالنظر إلى أن الوثائق السرية التي حصلت عليها الإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، تظهر أن كالوتي كانت لا تزال تقوم بتسليم الذهب إلى فالكامبي في ذلك الوقت، وإلى غاية شهر ديسمبر 2020. ولا تملك الهيئة معلومات تثبت أن هذه العلاقات التجارية لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وتشير الإحصائيات الفدرالية إلى عدم انخفاض إجمالي واردات الذهب من دبي إلى سويسرا، خلال الأعوام الأخيرة. ووفقا لأرقام الإحصاءات الفدرالية، يصل إلى سويسرا سنويا ما بين 120 و150 طنا من الذهب، أي عدة مليارات من الفرنكات. ويبقى أن نرى ما هو تأثير الكشف عن هذه المعلومات على عملاء فالكامبي، بما في ذلك شركتي أبل ونوكيا، بالإضافة إلى المجموعات السويسرية الكبرى في قطاعي الساعات والمجوهرات.

ترجمة: مصطفى القنفودي

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