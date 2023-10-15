تزايد الاهتمام بمشروع المصادم الدائري الجديد في مركز سيرن

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في عام 2012، تمكن العلماء في المركز الأوروبي للأبحاث النووية، والذي يُشار إليه اختصاراً بـ"سيرن" (CERN)، من تحقيق اختراق مهم عندما اكتشفوا جسيّم "بوزون هيغز " (Higgs Boson)، نسبة إلى العالم البريطاني بيتر هيغز، ويُعرّف أيضا باسم "جُسيْم الرب" أو "الجُسيْم الإله" المسؤول نظرياً عن اكتساب المادة كتلَتها. جاء هذا التطوّر بعد عقود من العمل باستخدام المسرّعات مثل مصادم الهادرونات الكبير (LHC) الشهير، وهو أقوى مسرّع جسيمات في العالم، وكان قد تم إنشاؤه بالقرب من جنيف.

ولكن، تبقى العديد من الأسئلة الأساسية المتعلّقة بطبيعة الكون دون إجابة: ما هي تكوينات المادة المظلمة؟ لماذا يمتلئ عالمنا بالمادة وليس بالمادة المضادة؟ أو لماذا تختلف كميات الجسيمات الأساسية لكل من المادة والمادة المضادة بشكل كبير؟

يتطلّب البحث عن أجوبة لهذه الأسئلة الفيزيائية الأساسية، وغيرها، بحسب سيرن "قفزةً نحو مستويات أعلى من الطاقة المنتجة ومن كثافة الظواهر". لذلك، فإن المركز الأوروبي للأبحاث النووية يتوق إلى بناء مصادم آخر، أشدّ قوة وأكثر دقة لمصادم الهادرونات الكبير (LHC)، الذي تم تصميمه في بدايات الثمانينيات وسيكمل مهمته في العام 2040.

يقول مايك لامونت، مدير مسرّعات التكنولوجيا في سيرن: "نحن نبني هذه الآلات لاستكشاف طبيعة الكون. إنها مسألة تتعلّق بالإبحار إلى المجهول واستكشاف المزيد".

وهكذا، وبناءً على اقتراحات وطلبات قدّمها مجتمع الفيزياء العالمي، بدأت تتشكل خطط مشروع إنشاء ما يسمى بالمصادم الدائري المستقبلي (FCC) على مدى السنوات العشر الماضية. والذي يعد مشروعاً طموحاً يهدف إلى سبر أغوار الكون واكتشاف أسراره.

سيكون المصادم الدائري المستقبلي (FCC) التابع لـ لمركز الأوروبي للفيزياء النووية أكبر بثلاث مرات تقريبًا من مصادم الهدرونات الكبير (LHC) الحالي. Cern

سيتم بناءرابط خارج نفق دائري بطول 91 كيلومتراً (56 ميلاً)، وهذه المسافة هي أطول بثلاث مرات من طول المسار الحالي لمصادم الهادرونات الكبير (LHC)، حول مدينة جنيف على كلّ من الأراضي السويسرية والفرنسية، وسيمر تحت بحيرة جنيف. كما سيتم بناء ثمانية مواقع علمية على سطح النفق - سبعة في فرنسا وواحدة في جنيف. وتبلغ التكلفة الأولية للمرحلة الأولى من إنشائه: 11 مليار فرنك سويسري (12.7 مليار دولار أمريكي) وبتكلفة إجمالية تقدّر بـ21 مليار فرنك سويسري.

داخل هذا النفق الضخم، ستتم عملية تسارع الجسيمات على مسافات أطول، قبل أن تصطدم بطاقة تصادم تبلغ 100 تيرا إلكترون فولت (TeV)، مما يشكّل زيادة في التسارع بمعدل سبع مرات مقارنة بمصادم الهادرونات الكبير (LHC) الموجود حاليّاً ، وذلك في محاولة للكشف عن أكثر الأسرار دقّة والتي ما زالت عالقة في مجال الجسيمات الدقيقة.

مرحلة استكشافية

لم تتم بعدُ الموافقة على تنفيذ مشروع مصادم المستقبل الدائري (FCC). ومن المتوقّع أن تكون أمامنا فترة من الزمن تمتد لعدة سنوات قبل الشروع في تشغيله. ومع ذلك، هناك حماس متزايد لهذا المشروع من قبَل المعنيين، وفقاً للامونت، الذي يقول: "هناك إحساس بتزايد زخم الاهتمام. لقد شهدنا حضورا كبيرا لمختلف المشاركين الأوروبيين على جميع المستويات. لقد عملوا بتفانٍ وبذلوا جهوداً كبيرة". وحاليّاً، تشارك حوالي 150 جامعة ومعهد بحثي وشركة صناعية في القيام بهذه المغامرة.

وفي هذا الربيع تم إطلاق دراسة جدوى المشروعرابط خارجي ، والتي من المتوقع أن تصدر نتائجها في عام 2025، كما توجد تقييمات ميدانية قيد التنفيذ. وفي هذا السياق، يوضّح مايكل بنديكت، مدير مشروع المصادم الدائري المستقبلي (FCC) بالقول: "نحن نتجه نحو مرحلة استكشافية". لقد قام فريقه بتحديد مسار مثالي للمسرّع الدائري المستقبلي وتحديد مواقع الثمانية نقاط على السطح حيث ستتواجد بنية المتصادم والتجارب.

أما التقييمات الميدانية فتتم بالتعاون مع المجتمعات المحلية، لتجنّب نشوء أي نزاعات محتملة. "يعتقد الكثيرون أن بنية المشروع ضخمة الحجم، لكنها في معظمها ستكون تحت الأرض"، كما يقول لامونت.

تسوية المشاكل

كما تسعى سيرن إلى تسوية أي مشاكل محتملة وضمان عدم ظهورها لاحقاً. وفي هذا السياق، تمت دعوة رؤساء ورئيسات البلديات، والجهات المسؤولة محليّا عن المناطق التي ستتأثر بالمصادم في المستقبل، إلى منشآت سيرن الحالية، ليعاينوا بأنفسهم ما ستكون عليه المواقع الجديدة والبنية التحتية الأخرى.

يُجري المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) دراسات بيئية لتقييم تأثير بناء مسرع جسيمات ضخم جديد في المنطقة. Cern

كما تُجرى دراسات بيئية في كل من الريفيْن الفرنسي والسويسري، بغية جمع البيانات المتعلّقة بالجيولوجيا المحلية والنباتات والحيوانات التي قد تتأثر بالمصادم الضخم. ومن المتوقّع أن تبدأ عمليات الحفر والدراسات الزلزالية في العام المقبل.

من جهته، يصرّ بنديكت على القول إن السكان المحليين حتى اليوم، يدعمون المشروع. "إنهم جميعاً مهتمون بفهم ما نقوم به ومعرفة لماذا نقوم به، وحتى الآن، لم تكن هناك أية معارضة من قبلهم بالمعنى الذي يجعلنا نعتقد بعدم رغبتهم بقيامنا بهذا المشروع"، على حد تعبيره.

انتقادات حول التكلفة والحجم

مع ذلك، أعربت الجمعية المحلية (Noé21رابط خارجي ) عن معارضتها للمشروع، حيث قامت بانتقاده في تقرير لها أصدرته في أكتوبر من عام 2022. استفسر التقرير عن الحجم الضخم للمصادم الدائري المستقبلي (FCC)، مشيراً إلى أن إنشاءه سيتطلب حفر واستخراج تسعة ملايين متر مكعب من التربة. كما تزعمرابط خارجي الجمعية أن الاحتياجات السنوية من استهلاك الكهرباء للمركز الأوروبي للبحوث النووية، سترتفع بنسبة ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحالي لتصل إلى أربعة تيراوات/ساعة (TWh)، ما يمثل استهلاكاً للكهرباء يفوق كل وسائل النقل العامة في سويسرا.

كما أن للخطة المكلفة للمشروع، نقاداً آخرين - حتى بين علماء وعالمات الفيزياء. ويخشى بعضهم، مثل سابين هوسنفيلدر، وهي فيزيائية نظرية في معهد فرانكفورت للدراسات المتقدمة في ألمانيا، من أن هذا المشروع الضخم سيبتلع الأموال التي يمكن استخدامها للقيام بأبحاث فيزيائية أخرى أكثر تطبيقاً وأقل تجريداً.

وعن هذا الأمر، تتحدث سابين قائلة: "هناك رصد لأموال ضخمة، فقط من أجل القياس بدقة أكبر ما تفعله مجموعة من الجسيمات تتحلل في غضون جزء من الثانية (نانوثانية واحدة)"/ مضيفةً: "لا يوجد مبرّر يجعلنا نعتقد بأن مثل هذا الجهاز سيحقق أي اكتشاف جديد". وهي تعتبر أن الأموال يجب أن تُستثمر للقيام بأبحاث أكثر تطبيقاً، كإنشاء مركز دولي لتنبؤات المناخرابط خارجي ، أو لنمذجة الأوبئة من خلال دراستها وتحليلها. "إن عملية ضخ وإنفاق هذا الكم من المال في تخصص ليس له أي صلة اجتماعية سيجعل الناس يبتعدون عن الدراسات الأهم - وهذا الأمر بحد ذاته، يشكل عائقاً أمام التقدم"، وفق تعبيرها.





Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo



Thomas Kern / swissinfo

Thomas Kern / swissinfo

ضغط مصادم ضخم داخل منطقة فرنسا وسويسرا

وتتضمّن خطط سيرن لإنشاء مصادم متطور من الجيل الجديد مرحلتين. في المرحلة الأولى، يقترح المركز بناء نفق أكبر لتصادم الجسيمات النووية الدقيقة بحلول منتصف القرن، وزيادة إنتاج جسيمات "بوزون هيغز" وفهم خصائصها ومعرفة مزيد من حيثياتها وتفاصيلها.

وخلال هذه المرحلة، سيكون بإمكان الفيزيائيين "دراسة جسَيم هيغز بكل تفاصيله"، كما يقول لامونت. أما في وقت لاحق، فسيتم تفكيك الجهاز الأول واستبداله بجهاز أكثر قدرة على زيادة سرعة البروتونات، وتصادمها ببعضها البعض، بحيث يصل إلى طاقات تصادم تبلغ 100 تيرا إلكترون فولت (TeV)، وهذه التكنولوجيا ستستمر، وستكون متاحة للاستخدام في النصف الثاني من القرن. لم يتمّ بعد تطوير جزء كبير من تكنولوجيا الجهاز النهائي، وسيشكل موضوع دراسة مكثفة خلال العقود القادمة.

وتبقى التحديات التي يواجهها المهندسون المدنيون والمتعلقة ببناء مصادم أضخم حتى في المنطقة المكتظة بالسكان في نهاية بحيرة جنيف، كبيرة للغاية. وفي هذا السياق، يقول لامونت: "إن عملية حفر نفق تحت البحيرة هي، بحد ذاتها، مشكلة، والمشكلة الأخرى هي الحجر الجيري في جبال الجورا وجبل الساليف الذي يطل على جنيف". وقد اضطر المهندسون للبحث عن أماكن يمكن فيها لآلات الحفر أن تقطع من خلال طبقة صخرية أكثر نعومة، مما يجعل الخيارات التصميمية الممكنة محدودة.

الخطة البديلة والمنافسة الصينية

وفي مركز سيرن، يبدو أنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الدول الأعضاء - 22 دولة أوروبية إضافة إلى إسرائيل - بشأن الموافقة على المشروع وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذه، قبل عام 2028. وإذا تمت الموافقة، فمن المقرر أن تبدأ عمليات البناء عام 2038، ولن تبدأ المرحلة الأولى قبل عام 2048. أما إذا تم رفضه، فستكون هناك الخطة البديلة التي أعدّها سيرن: إنشاء مصادم مستقيم مدمج، بطول يتراوح بين 11 إلى 50 كيلومتراً (CLIC)، يمكنه، وعلى عكس (FCC)، أن يركز على القيام بتجربة فيزيائية واحدة في كل مرة.

ومع أن سيرن هو مركز بحثي معترف به عالمياً ورائد فيما يتعلق بفتح أبواب المعرفة البشرية حول المادة، إلا أنه من المتوقّع أن تواجه بحوثه منافسة شديدة في السنوات القادمة: حيث أعلنت الصين خططها في عام 2018 لبناء مصادم جسيمات النيوترون والبوزيترون فائق السرعة بطول 100 كيلومتر، والذي يمكن أن يبدأ تجاربَه بحلول عام 2030. وتخشى إدارة سيرن من أن يتم تجاوزهم وفقدانهم لموقعهم الرائد في هذا المجال المتخصص، في ظلّ تقدم الصين بسرعة وطموحها في إحراز تقدم أكبر.

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"ينبغي علينا أن ندرك أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقيّاً"، كما يقول لامونت، شارحًا: "أعتقد أن الصينيين يتقدمون بسرعة على منحنى التعلم. والتقليل من شأن قدراتهم، هو خطأ فادح".

ولكن هذا النوع من المنافسة الصحية بإمكانه أيضاً أن يُسهم في تسريع خطط سيرن، وفقاً لما تقوله الإدارة.

يختتم لامونت باتسامة عصبية: "خطة مصادم المستقبل الدائري (FCC) طموحة للغاية، لكننا واثقون من أنه يمكننا تحقيق هذا. إنها ليست تجربة عمياء."​​

ترجمة: جيلان ندا

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