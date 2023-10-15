ترشّح روسيا والصّين مجدّدًا: مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحكّ

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Lackmustest für den Menschenrechtsrat: Russland bewirbt sich um einen Sitz
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俄罗斯参选人权理事国席位,人权理事会公信力面临考验
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Россия снова претендует на место в СПЧ ООН
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人権理事会への復帰を目指すロシア 国連の信頼危機
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Candidatura russa, un test per il Consiglio per i diritti umani
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وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، منظمة غير حكومية مقرّّها جنيف، في بيان أصدرته يوم 4 سبتمبر الماضيرابط خارجي إنّ: " ترشّح روسيا محاولة سخيفة للعودة إلى المجلس بعد تعليق عضويتها من قبل الجمعية العامة في أبريل 2022 رابط خارجي ردًا على غزوها لأوكرانيا".
وكانت روسيا، بعد شهريْن تقريبا من غزوها لأوكرانيا، قد أصبحت ثاني دولة في التاريخ (بعد ليبيا تحت حكم معمّر القذافي) تُعلَّق عضويتُها في مجلس حقوق الإنسان، وهو قرار يحتاج إلى تأييد أغلبية الثلثيْن من الجمعية العامة. ونتيجة لذلك، سقطت عضويتها. لكن روسيا ترشّح نفسها حاليا لشغل مقعد في المجلس في الدورة المقبلة. ومن المعلوم أن الأعضاء الـ 47 الذين تختارهم الجمعية العامة لشغل مقاعد مجلس حقوق الإنسان، الواقع في جنيف، هم الذين يقرّرون على سبيل المثال، ما هي البلدان التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان إلى التثبت والإنتقاد.
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