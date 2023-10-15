يجب إخضاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للمساءلة



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) 日本語 (ja) ワグネル反乱で注目の民間軍事会社 国際ルールの空白を埋めよItaliano (it) Le società militari e di sicurezza private devono rispondere delle loro azioniEnglish (en) Private military and security companies need to be held accountable (الأصلي)

سواء تعلق الأمر بشركة بلاك ووتر (Blackwater) أو إكزكيوتف أوتكمز (Executive Outcomes)، أو مجموعة فاغنر (Wagner Group)، فإن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة (PMSCs) موجودة منذ عقود. وتركز العناوين الرئيسية في الصحافة الدولية على استخدامها في النزاعات المسلحة - وذلك فيما يتعلق بجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، أو الاستغلال والتلاعب بالموارد الطبيعية، أو لغرض تأكيد المصالح الجيوسياسية.

لكن هذه الأنشطة ليست سوى غيض من فيض: حيث يقدم هذا القطاع، الذي تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات ويعمل فيه ملايين الموظفين، عددا متزايدا أكثر من أي وقت مضى من الخدمات في كل بلد وفي أعالي البحار. ويتراوح ذلك بين حراسة محلات السوبر ماركت، ومراكز النقل، ليشمل خدمات المراقبة لحماية الخدمات اللوجستية خلال المعارك. ويجري استخدام هذه الشركات بشكل شائع الآن، لدرجة أن العديد من البلدان اعتبرتها تقدم خدمة أساسية، خلال جائحة كوفيد. لذلك، يجب أن يكون أي نهج يتعلق بهذا القطاع تنظيميا بطبيعته.

ولطالما كان تنظيم القطاع مدفوعا بالأحداث. فقبل 15 عاما، أدت حوادث مثل مقتل مدنيين عراقيين على أيدي موظفي شركة بلاك ووترابط خارجي ر في ساحة النسور ببغداد إلى استجابة دولية أفضت إلى توقيع وثيقة مونترورابط خارجي (2008) ومدونة السلوك الدولية للشركات الأمنية الخاصرابط خارجي ة (2010)، خارج منظومة الأمم المتحدة، ولكن بدعم كبير من الدولة. وشكّل ذلك حلا عمليا لمشكلة إنسانية ملحة، بقيادة سويسرا - واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حالة وثيقة مونترو.

وركزت مرة أخرى، الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة فاغنر، والتي سلط الضوء عليها على سبيل المثال تقريررابط خارجي حديث لتقصي الحقائق صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاهتمام الدولي على التحديات الناجمة عن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ولا بد من اغتنام هذا الزخم السياسي لتقييم الحالة الراهنة، قصد تنظيم هذا القطاع، وتعزيزه، لا سيما على المستويات الوطنية.

ما تم تحقيقه بالفعل

نصت وثيقة مونترو ومدونة السلوك الدولية للشركات الأمنية الخاصة على الممارسات الفضلى. وأبرزتا إمكانية تطبيق المعايير الدولية الحالية، لضمان المزيد من التنظيم والرقابة والمساءلة في هذا القطاع، بشكل أكثر فعالية.

كما أنهما عززتا الإرادة السياسية: ففي السنوات ال 15 الماضية، تضاعف دعم الدول لوثيقة مونترو بأكثر من ثلاثة أضعاف (حيث انتقل من سبعة عشر بلدا إلى ثمانية وخمسين بلدا، وثلاث منظمات إقليمية) وانضمّت 126 شركة حتى الآن لعضوية الرابطةرابط خارج التي تشرف على تنفيذ المدونة. ومنذ عام 2010، ناقشت عملية حكومية دوليةرابط خارجي بالتوازي نصا محتملا للأمم المتحدة.

وقد جمعت الأطر القائمة مجموعة من المعايير والممارسات الفضلى التي أثبتت فعاليتها - عند تنفيذها. ونظرت دراسةرابط خارجي أجريت عام 2022 في كيفية توظيف الدول لخدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، خالصةً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تقل بمقدار ثلاثة أرباع عندما تدعم الدولة وثيقة مونترو. وطورت المراكز المتخصصة مجموعة من الأدوات والخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية في مساعيها - فعلى سبيل المثال، دعم مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)رابط خارجي الذي يتخذ من جنيف مقرا له أكثر من ثلاثين مبادرة إصلاحية في جميع أنحاء العالم. وأخيرا، أجريت إصلاحات ذات مغزى في السياقات التي قدمت فيها عمليات أصحاب المصلحة المتعددين التي تجمع بين المؤسسات العامة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل مشترك، توصيات ودعمت تنفيذها.

التحديات المتبقية

من الناحية القانونية، لا تنطبق المعايير والممارسات الفضلى المعمول بها حاليا إلا على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة العاملة في النزاعات المسلحة (وثيقة مونترو)، وعلى "البيئات المعقدة" (مدونة قواعد السلوك الدولية). وهذا أمر مؤسف بالنظر إلى أن خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تقدم الآن خارج نطاق هذه السياقات، وأن القواعد قد أثبتت باستمرار أهميتها في جميع المجالات.

وتشمل وثيقة مونترو التزامات الدول فيما يتعلق بالشركات، ولكنها لا تتناول الحالات التي توظف فيها شركات مقرها في بلدان أخرى (ما يسمى "دول الجنسية") أفرادا مواطنين.

ولا تتضمن وثيقة مونترو ولا مدونة قواعد السلوك الدولية، توجيهات محددة بشأن كيفية استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للقوة، وضرورة القيام بذلك بشكل مختلف عن قوات الأمن العام وعن الجيش. كما أنه لا توجد حاليا أي قاعدة قانونية دولية تحظر المشاركة المباشرة للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الأعمال العدائية.

وعلى الرغم مما قيل، يتجلى التحدي الأول الذي يلاحظه مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) عند تقديم المشورة بشأن تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عدم كفاية التنظيم والمساءلة على المستوى الوطني.

صحيح أن بعض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ترتكب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ولكن الثغرات المنهجية هي التي تسمح بحدوث ذلك. و لا تزال الأطر القانونية والسياسية الوطنية غالبا غير كافية في السياقات الهشة (وخارجها)، وتفتقر الهيئات التنظيمية والمؤسسات القضائية التي ستنفذها إلى الموارد اللازمة للقيام بذلك.

ويتفاقم هذا التحدي بسبب زيادة تنوع وتطور الخدمات التي تقدمها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ومثال على ذلك التعرف الإلكتروني الفوري على الوجه لتحديد من يمكنه دخول مركز تسوق خاضع للحراسة، أو خدمات مراقبة خاصة تولّد كميات هائلة من البيانات.

وهناك نقطة إضافية تتعلق بالتنوع المستمر في هذا القطاع: فهناك مجموعة واسعة من البلدان، على غرار الصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، توظف الآن أو تستضيف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على أراضيها، ولكن لم تضع جميع "البلدان الجديدة" أطرا تنظيمية.

وأخيرا، تتطلع بعض الحكومات بشكل حثيث إلى التعامل مع جهات فاعلة على غرار مجموعة فاغنر، لتعزيز مصالحها الجيوسياسية، وهي غير مهتمة ببساطة بالاعتبارات المجردة حول الحكم الرشيد والمساءلة.

ما الذي يمكن عمله؟

من الممكن أن تتضمن وثيقة دولية جديدة في إطار الأمم المتحدة عناصر لم تغطيها وثيقة مونترو ومدونة قواعد السلوك، مثل توسيع نطاقها الرسمي إلى ما هو أبعد من النزاعات المسلحة والبيئات المعقدة، وتحديد سبل الانتصاف الحكومية للضحايا الأفراد، وتوفير مبادئ توجيهية واضحة بشأن استخدام القوة، ومنع المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية (خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستخدام الفعلي للقوة).

ويمكنها أيضًا "تحسين" الممارسات الجيدة الواردة في هذه الوثائق بجعلها ملزمة قانونًا. ومع ذلك، فإن العملية الحكومية الدولية المقابلة مستمرة منذ ما يقرب من 15 عامًا، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى توافق في الآراء في أي وقت قريب. وحتى لو تم تمرير الوثيقة، فإن المستوى المنخفض للتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرتزقة (التي تم اعتمادها في عام 1989 وحتى الآن، لم تصدق عليها سوى 37 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة) يجب أن يكون بمثابة تحذير من أن النص الجديد لا يمكن أن يكون، في حد ذاته قادرًا على قلب الموازين.

ويتجلى التحدي الرئيسي الذي يمكن التصدي له بسرعة، في التنظيم، والرقابة، والمساءلة على المستوى الوطني. وينبغي الاستفادة من الاهتمام الحالي بالقطاع، والذي تسببت فيه مجموعة فاغنر على وجه التحديد، لصياغة نهج تنظيمي لإصلاح قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

ويتطلب ذلك ضغطا ليس من جانب الجهات الفاعلة في الحكومة فحسب، ولكن أيضا من جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأمن الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي. وبشكل ملموس، تحتاج هذه الجهات الفاعلة إلى الاستمرار في توليد المعرفة بشأن القطاع، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لتحديث الأطر القانونية والسياسية، وإتاحة الموارد للهيئات التنظيمية، وتمكين آليات المساءلة مثل المؤسسات القضائية الوطنية، أو مؤسسات حقوق الإنسان، أو المحاكم الإقليمية والدولية. ولا ينبغي أن يقتصر هذا الجهد على البلدان التي ترتكب فيها الشركات العسكرية والأمنية الخاصة حاليا أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بل ينبغي أن يمتد إلى نطاق أوسع من ذلك بكثير، وذلك من خلال اتباع نهج وقائي.

لقد قطعنا شوطا طويلا منذ عام 2000. ومن الواضح الآن أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لا تعمل ضمن فراغ قانوني، ولدينا مجموعة واسعة من المعايير والأدوات الدولية التي يمكن استخدامها لتنظيمها. والعنصر الرئيسي المفقود هو الإرادة السياسية على المستوى الوطني، والضغط الكافي إقليميًا ودوليًا، لتحقيق ذلك.

المزيد

المزيد

الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

ترجمة: مصطفى قنفودي

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد