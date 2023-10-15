لم يكن التخلّص من الأسلحة النووية أكثر إلحاحا ممّا هو عليه اليوم

(MENAFN
- Swissinfo)
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"Nie war es dringender, Atomwaffen abzuschaffen"
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"Nunca foi tão urgente eliminar as armas nucleares"
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((Никогда еще вопрос об уничтожении ядерного оружия не был так актуален))
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'It's never been more urgent to eliminate nuclear weapons' (الأصلي)
日本語
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「防衛政策の一環として核兵器に依存することには意味ない」、ICANのパーク新事務局長
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"Non è mai stato tanto urgente eliminare le armi nucleari"
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في مقابلة حصرية مع سويس إنفو (SWI swissinfo)، تحدّثت ميليسا بارك، المديرة التنفيذية الجديدة لـلحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) عن التحديات التي تعيق التقدّم نحو عالم مستقبلي خالٍ من الأسلحة النووية.
كانت بارك قد انتقلت في سبتمبر الماضي من أستراليا إلى جنيف لرئاسة المنظمة المعروفة اختصارًا بـ" آيكان". وسيكون من مهامّها الرئيسية حثُّ رؤساء الدول ووزراء الخارجية والممثلين الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت دورتها الأخيرة في نيويورك أواخر سبتمبر، على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.
تم إطلاق هذه المعاهدة في عام 2017 بهدف حظر الأسلحة النووية بالكامل، ولفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية على مصير الإنسانية. وحصلت "آيكان" على جائزة نوبل للسلام في نفس العام.
ومنذ ذلك الحين، اتخذت 97 من جملة 197 دولة خطوات للانضمام إليها، فيما صادقت عليها 69 دولة، ما يمثّل أقل من نصف بلدان العالم.
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وليس هناك ما يشير إلى أن البلدان التي تمتلك أسلحة نووية (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وباكستان، والصين، وكوريا الشمالية، وإسرائيل، والهند) ستتخلى عن المعاهدة، وهي تالتي عتبرها رادعا من أجل أمنها وسلامة أراضيها. كما أظهرت البلدان التي تعتمد على مظلّة نووية (دولة نووية تقدّم ضمانة للدفاع عن دولة حليفة غير نووية)، القليل من المؤشرات عن استعدادها للتصديق عن المعاهدة.
وحتى الآن، يوجد في العالم أكثر من 12500 رأس حربي نووي، أغلبها بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية ( 5244 رأس نووي)، وروسيا (5886 رأس نووي ).
وتحدثت بارك في هذه المقابلة مع سويس إنفو، والتي تعدّ ضمن أوّل تعاملاتها مع وسائل الإعلام، عن مخاطر الوضع الجيوسياسي الحالي، ولماذا يحتاج العالم إلى تخليص نفسه من الأسلحة النووية.
محتويات خارجية
سويس إنفو: كيف تنظرين إلى الوضع الأمني السائد في العالم حاليا؟
ميليسا بارك: يشكّل القضاء على الأسلحة النووية اليوم أكثر أهمية وإلحاحًا من أي وقت مضي، وذلك بسبب تزايد التوترات والصراعات. وتوفّر معاهدة حظر الأسلحة النووية طريقا لإزالتها. ما نشاهده اليوم هو تصاعد التوتّرات، وتعزيز التسلّح، وتحديث الترسانات النووية وتوسّع انتشارها.
هل جعلت الحرب في أوكرانيا التوصّل إلى عالم خال من الأسلحة أكثر صعوبة؟
نعم، بالتأكيد. هناك توترات متصاعدة الآن. ويتم التلويح باستخدام الأسلحة النووية للإكراه والترهيب، وليس من أجل الحفاظ على السلام. لذلك أعتقد أنه من المغالطة القول إن الأسلحة النووية تجعل العالم أكثر أمانًا. إنها تجعل العالم على الدوام أكثر خطورة. لأنه طالما أن هذه الأسلحة موجودة، فهناك احتمال لاستخدامها. ونحن نعلم أن أي استخدام لها ستكون له عواقب وخيمة على الإنسانية وعلى البيئة.
كيف تؤثّر التكنولوجيات الجديدة على الأسلحة النووية وعلى المحادثات والمفاوضات بشأن معاهدة عدم الانتشار؟
الكثير من المخاطر تلوح في الأفق الآن. لقد شهدنا خلال العقود الماضية العديدَ من الحوادث ذات العلاقة بالأسلحة النووية، حيث كان من الممكن أن يؤدي أي واحد منها إلى اندلاع حرب نووية شاملة. لقد كان هناك الكثير من سوء التقدير، وسوء الفهم. وهناك تهديدات إضافية تأتي من القادة المختلين ومن الجماعات الإرهابية والهجمات الإلكترونية. كما يطرح ظهور الذكاء الاصطناعي السؤال حول إذا كان القرار باستخدام الأسلحة النووية سيصبح بيد الآلات. إنها بيئة أكثر خطورة ممّا كان عليه الوضع خلال الحرب الباردة. لهذا السبب توقفت المحادثات والمفاوضات حول معاهدة عدم الانتشار تماما.
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