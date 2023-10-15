“مهرجان العلا للاستجمام” يعود بفعاليات متنوعة للعناية بالصحة

العُلا – أصداف نيوز:

أتاحت“لحظات العلا” الفرصة للجميع الحجز لفعاليات“مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء” في موسمه الثالث، للاستمتاع بسلسلة من النشاطات المخصصة للعناية بالصحة، وسط المعالم الطبيعية الساحرة، برفقة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة.

وتأتي النسخة الثالثة من المهرجان، التي تبدأ من 19 أكتوبر – 4 نوفمبر، امتداداً لنجاحات المواسم الماضية، إذ كشفت لحظات العلا عن إقامة الحدث الموسيقي“أول داي آي دريم” يوم 20 أكتوبر في الواحة التاريخية في مكان مميز بين وديان العلا، إضافةً الى دروس اليوغا والتأمل، وجلسات للمناقشة والندوات، ونشاطات اللياقة البدنية وسط الواحات الطبيعية.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم، أن مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء من المهرجانات المفضلة لدى الجميع من أنحاء العالم، يعيش من خلالها الحضور تجربة تحوّلية فنّية من خلال الموسيقى والاستجمام والأسترخاء، ويصاحبها عدد من الورش والأنشطة وسط المعالم السياحية المستوحاة من الفن والثقافة والموسيقى.

كما خصصت لحظات العلا حجز التذاكر التي تشمل عددا من الخدمات كالنقل والضيافة والوجبات، من خلال زيارة الموقع: >