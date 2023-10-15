“مهرجان العلا للاستجمام” يعود بفعاليات متنوعة للعناية بالصحة

(MENAFN
- Asdaf News)
العُلا – أصداف نيوز:
أتاحت“لحظات العلا” الفرصة للجميع الحجز لفعاليات“مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء” في موسمه الثالث، للاستمتاع بسلسلة من النشاطات المخصصة للعناية بالصحة، وسط المعالم الطبيعية الساحرة، برفقة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الصحة.
وتأتي النسخة الثالثة من المهرجان، التي تبدأ من 19 أكتوبر – 4 نوفمبر، امتداداً لنجاحات المواسم الماضية، إذ كشفت لحظات العلا عن إقامة الحدث الموسيقي“أول داي آي دريم” يوم 20 أكتوبر في الواحة التاريخية في مكان مميز بين وديان العلا، إضافةً الى دروس اليوغا والتأمل، وجلسات للمناقشة والندوات، ونشاطات اللياقة البدنية وسط الواحات الطبيعية.
وأوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رامي المعلم، أن مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء من المهرجانات المفضلة لدى الجميع من أنحاء العالم، يعيش من خلالها الحضور تجربة تحوّلية فنّية من خلال الموسيقى والاستجمام والأسترخاء، ويصاحبها عدد من الورش والأنشطة وسط المعالم السياحية المستوحاة من الفن والثقافة والموسيقى.
كما خصصت لحظات العلا حجز التذاكر التي تشمل عددا من الخدمات كالنقل والضيافة والوجبات، من خلال زيارة الموقع: >
MENAFN15102023007116015312ID1107242259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.