تصاعد الصدامات بين الإريتريين في سويسرا

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) Enfrentamientos entre la diáspora eritrea en SuizaItaliano (it) Cosa c'è dietro agli scontri interni alla diaspora eritrea?Português (pt) A eclosão de confrontos entre eritreus na SuíçaEnglish (en) Explainer: the flare-up in clashes among Eritreans in Switzerland (الأصلي)

وشبّ نزاع بين نحو 200 إريتري في أوبفيكون، وهي بلدية قريبة من مدينة زيورخ، يوم 2 سبتمبر الجاري. وتسببت هذه المواجهة في حملة أمنية كبيرة أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا.

لم تكن هذه الحادثة معزولةً، حيث شهد اليوم نفسه اشتباكات في النرويج وإسرائيل أيضا. وحصلت جميع هذه الأحداث بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين لوصول الرئيس الإريتري إسياس أفورقي لسدة الحكم في بلاده. وفي جميع هذه الأحداث، كان طرفا النزاع، كالمعتاد: مؤيدو نظام أفورقي من جهة، ومعارضوه من جهة أخرى.

سويسرا وجهة مُفضّلة

تحوّل إسياس أفورقي من بطل استقلال إريتريا عندما وصل إلى الحكم في بلاده لأوّل مرة في عام 1993، إلى متسلّط يقود نظاما ديكتاتوريا قمعيا. حيث أصبحت "انتهاكات حقوق الإنسان هي الأمر السائد"، بحسب المجلس السويسري للاجئين. ولا يوجد في البلاد برلمان منتخب ديمقراطيًا ولا قضاء مستقل. وتقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إنه يتم تجميع الرجال والنساء قسرًا للخدمة في صفوف الجيش إلى أجل غير مسمّى، وغالبا ما يتم سجن المتهرّبين من الخدمة العسكرية وتعذيبهم. وقد بدأت سياسة إرسال المعارضين السياسيين والصحفيين إلى السّجون منذ عشرين عاما.

وتزعم جماعات حقوق الإنسان أن الجيش الإريتري قد ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين خلال الصراع المستمر في منطقة تيغري عبر الحدود مع أثيوبيا.

وبالنسبة لآلاف الإريتريين الذين يفرّون من بلادهم كل عام، أصبحت سويسرا الوجهة المفضّلة في أوروبا بسبب قربها من إيطاليا، أوّل بلد يصلون إليه في القارة الأوروبية بعد عبورهم للبحر الأبيض المتوسّط.

وبينما شقّ البحر ونزل على التراب الإيطالي في عام 2015 ما يزيد عن 39 ألف إريتري، تراجع هذا العدد في السنة الموالية ليصل إلى عشرين ألف فقط. وتبعا لذلك تراجع أيضا عدد الإريتريين الذين يطلبون اللجوء في سويسرا من 9950 طلبا في 2015 إلى 1830 طلبا فقط في عام 2022.

محتويات خارجية

وفي 2022، تراوحت القرارات بشأن مطالب الإريتريين بين منح حق اللجوء و توفير الحماية المؤقتة. وبلغت نسبة الردود الإيجابية حوالي 85%.

توتّر العلاقة داخل المجموعة الإريترية

واليوم تقول جمعية الإعلام الإريتري في سويسرا، ,وهي مجموعة تريد تيسير مشاركة المهاجرين الإريتريين في سويسرا في الشأن العام، أن أكثر من 40 ألف إريتريًا يعيشون في سويسرا، على الرغم من أن وزارة الخارجية السويسرية تقول إن هذا العدد لم يتجاوز 31.722 شخصا في عام 2020.

وأشارت الحكومة السويسرية في ردّ على أسئلة موجّهة إليها من برلمانيين في عام 2022 إلى أنّ أقلية صغيرة فقط من هؤلاء السكان يعلنون إما تأييدهم أو معارضتهم للنظام الأريتري الحالي. ومن غير المعروف عدد الأريتريين المؤيدين لأفورقي، لكن الحكومة قالت إن معظمهم وصلوا إلى سويسرا قبل عام 1993.

وكتبت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" أن أعضاء الجيل الأكبر سنا مازالوا يعتبرون الرئيس بطلا ومناضلا من أجل الحرية. أما الذين وصلوا إلى سويسرا خلال العقد الأوّل من هذا القرن، فيرون الأمور بشكل مختلف، وذلك بعد أن جرّبوا ماذا تعني الحياة في ظل حكم أفورقي. ويقول هؤلاء إن المهرجانات الثقافية الإريترية التي يتم تنظيمها في أوروبا هي "عمل دعائي" تُستخدم لجمع التبرعات لصالح النظام". وذكرت الصحيفة السويسرية الناطقة بالألمانية أن المهرجان الذي أقيم العام الماضي في كانتون فاليه شارك فيه مسؤولون كبار جاؤوا جوًّا من إريتريا، وأنّ المهرجان نظّم برعاية السفير الإريتري في سويسرا.

وكان من المقرر تنظيم مهرجانٍ شبيهٍ في كانتون سانت- غالن يوم السبت الماضي، لكن المنظّمين ألغوه في اللحظة الأخيرة خوفا من حصول أعمال عنف. وبحسب ما تم تداوله، توجّه عدد من المؤيدين للنظام الإريتري إلى أوبفيكون، حيث اشتبكوا مع المعارضين. كما كان مقررا تنظيم مهرجان مماثل في مدينة روفناخت، بالقرب من برن، ولكن تم إلغاؤه أيضا لأسباب أمنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA.

وقعت الاشتباكات في تل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام السفارة الإريترية حيث كان من المقرر عقد مؤتمر مؤيد للنظام. أصيب عدد من المتظاهرين وضباط الشرطة خلال الاحتجاجات. Keystone / Atef Safadi

وبالإضافة إلى المواجهات العنيفة في بيرغن بالنرويج وتل أبيب بإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وقعت اشتباكات في جيسن بألمانيا وستوكهولم بالسويد في وقت سابق من هذا الصيف. ووقعت معظم هذه الحوادث خلال المهرجانات الإريترية، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الإصابات في كل حالة. وقد دفع خطرُ العنف الناجم عن هذه الأحداث هولندا إلى حظرها.

وقال أوكبان تسفاماريام، المتحدث باسم جمعية الإعلام الإريتري في سويسرا، لوكالة Keystone-SDA إن الزيادة في أعمال العنف هي نتيجة العدد المتزايد من المهرجانات التي يتم تنظيمها كجزء مما يسمى بـ "الجولة الدعائية".

ولم تستجب السفارة الإريترية في جنيف لطلب SWI swissinfo للتعليق على هذه الادعاءات.

اتصالات رفيعة المستوى- لكن لا عودة قسرية

من جانبها، قالت الحكومة السويسرية في عام 2022، إن "الشيء الوحيد الذي يمكنها أن تؤكّده أن المهرجانات التي ينظمها خواص تدرّ في بعض الأحيان عملة صعبة لصالح الحكومة الإريترية". ولكن ليس لديها أي معلومات عن مقدار الأموال التي تم جمعها خلال هذه المهرجانات وأرسلت إلى إريتريا. كما أشارت أيضا إلى عدم وجود أساس قانوني لسحب حق اللجوء من الإريتريين الذين اختاروا المشاركة في المهرجانات المؤيدة للنظام، ردّا على اقتراح أحد البرلمانيين من الحزب الليبرالي الراديكالي.

لكن هذا لم يمنع تعرّضَ برن إلى انتقادات. فمنذ 2016، لم تعد سويسرا تمنح حق اللجوء فقط على أساس أن الإريتريين غادروا بلادهم بشكل غير قانوني، وهي سياسة أيدتها المحكمة الفدرالية ولكن نددت بها المجموعات المؤيدة للاجئين.

كما تتعرّض الحكومة السويسرية لانتقادات بسبب اللقاءات التي نظمتها مع يماني غبريب، المستشار الخاص للرئيس الإريتري - والذي يُقال إنه ثاني أقوى رجل في إريتريا- عندما زار العاصمة السويسرية في أكتوبر 2021. وقد التقى حينها بكاتبة الدولة بوزارة الخارجية ليفيا لوي، ورئيس أمانة الدولة للهجرة آنذاك ماريو غاتيكر. وأعلمت وزارة الخارجية صحيفةَ "نوية تسورخر تسايتونغ" أن المسؤولين السويسريين أثاروا "بشكل عاجل" مسألةَ ضرورةِ الامتثال للقانون الانساني الدولي في سياق الحرب في تيغراي.

لكن السويسريين أثاروا أيضًا موضوع الإعادة القسرية خلال ذلك الاجتماع. ولم تتمكن سويسرا من تنفيذ عمليات الترحيل لأن إريتريا ترفض قبول عمليات العودة غير الطوعية من أي بلد، وهو وضع مستمرّ على الرغم من التدخلات رفيعة المستوى من الطرف السويسري..

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هكذا تُكافح سويسرا لضمان معاشات التقاعد للأجيال القادمة

تعد الحيلولة دون انهيار نظام التقاعد على المدى البعيد من أولويات العديد من الدول. هل تساعد الديمقراطية المباشرة على التوقّي من ذلك؟

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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