سويسرا تتخلى عن مبادرة سلام في الشرق الأوسط، ولكن ما البديل؟

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وكان منتظرا أن تكون مبادرة جنيف الموقعة في أكتوبر 2003 بين وزيرين سابقيْن، اسرائيلي وفلسطيني، وبرعاية وتشجيع من ألكسيس كيلّر، جامعي سويسري، أن تكون، إن لم تكن الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط، خطوة أولى على الاقل نحو حل شامل.

ويتذكّر الزميل محمد شريف، مراسل SWI swissinfo في جنيف الذي غطى الحدث حينها أن هذه المبادرة مثلت "الاتفاق الأوّل من نوعه الذي اقترح شيئا ملموسا لحل نزاع الشرق الأوسط".

2003 هو العام الذي غزت فيه الولايات المتحدة العراق. وهو أيضاً العام الذي بلغت فيه الانتفاضة الفلسطينية الثانية ذروتها. تلك الانتفاضة التي كان الفلسطينيون يواجهون فيها الجنود الاسرائيليين بالحجارة والهجمات الانتحارية بعد فشل اتفاقيات كامب ديفيد في عام 2000. وردا على ذلك، قصفت إسرائيل السلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وتسببت في وفاة ما بين 3000 و5000 شخص على الجانب الفلسطيني و1000 شخص على الجانب الإسرائيلي.

كما يذكّر كيلّر التفاؤل الذي رافق ظهور المبادرة في جنيف عام 2001، والتي اختتمت المحادثات بشأنها في عمان، عاصمة الأردن، بعد عاميْن ونصف، قائلا: "كان هناك جو من الاحترام المتبادل والاعتراف بين الطرفيْن، مما أدى إلى ابتهاج واسع وشعور بإنجاز حدث تاريخي".

لكن بعد عشرين عاما من التوقيع، من الواضح أنه لم يكن لهذه المبادرة أي تأثير على الأرض: فالمستوطنات الأسرائيلية تتوسع، والطرفان يخوضان صراع بقاء يتسبب في سقوط قتلى بشكل يومي تقريبا. وقد أعلنت سويسرا أنها لن تموّل هذه المبادرة بحلول نهاية هذا العام.

هذا القرار كان مفاجئا للأكاديمي السويسري ألكسيس كيلّر، الذي أوضح في مقابلة مع SWI swissinfo أن "هذا النص يظل النموذج الأكثر نجاحا لحل الدولتيْن، خاصة وأن وزارة الخارجية السويسرية لم تعلن عن أي بدائل ملموسة".

مبادرة جنيف

مبادرة جنيف هي قبل كل شيء عمل الأكاديمي في جييف ألكسيس كيلر ووالده الدبلوماسي والمصرفي السابق. ويشارك كلاهما شخصيا وماليا في عملية التفاوض التي غالبا ما تجري في شاليه الأسرة في جبال الألب البرنوية اعتبارا من يناير 2001.

بعد عامين تقريبًا، في 12 أكتوبر 2003، أسفرت الجهود عن التوصل إلى نص من حوالي 100 صفحة وقعه يوسي بيلين، الوزير السابق ونظيره الفلسطيني ياسر عبد ربه في الأردن.

وتنص مبادرة جنيف على تقديم تنازلات كبيرة من الجانبين وتعالج جميع المسائل الموضوعية للصراع: مركز القدس، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، وترسيم الحدود.

كتب نص المبادرة أعضاء من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني. تم توزيعه على المنازل من كلا الجانبين. وكان يدعمه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان والرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر.

عارضت الحكومة الإسرائيلية بشدة هذا النص، وانتقدت بعض الدوائر ما تعتبره ((تدخلاً)) سويسرياً في الشؤون الإسرائيلية.

End of insertionمبادرة لا نظير لها

لم تكن مبادرة جنيف أوّل محاولة لترسيخ السلام بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. فقد سبق ذلك اتفاقات أوسلو الأولى والثانية، في عامي 1993 و1995، واتفاقية كامب ديفيد (يوليو 2000). وتتميز هذه المبادرة برغبتها في أن تعالج في وثيقة واحدة الاختلافات القائمة بين الطرفين المتنازعين، ولاسيما وضع القدس، وإجلاء المستوطنين الاسرائيليين من الضفة الغربية بشكل كامل، وتعويض اللاجئين الفلسطينيين.

وكان من المقرر أن تكون هذه المبادرة الخطوة الاولى يليها تنظيم لقاءٍ بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، وزعيم السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. الجديد في هذا النهج هو أن صياغة النص كانت من قبل المجتمعيْن المدنييْن الفلسطيني والإسرائيلي، وليس من قبل هيئات رسمية حكومية.

ويتحدث ألكسيس كيلر عن تميّز هذه المبادرة فيقول: "إنها تعالج المشاكل بشكل مباشر ثم تدمج النتائج في عملية أشمل".

هل كانت فرصة نجاحها معدومة منذ البداية؟ في ديسمبر من عام 2003، حمل فلسطينيون خلال مظاهرة نعشًا زائفًا يرمز لاتفاقيات جنيف عبر وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية. Keystone / Jim Hollander

الفشل المبرمج

لكن بعد مرور كل هذه المدة، بالإمكان اليوم طرح السؤال التالي: ألم يكن الفشل مآلا منطقيا لهذا النهج؟ فالمبادرة لم تحظ أبدا بحركة تضامن من المجتمع المدني كما كان يريد الموقعون عليها.

ولم يكن هذا النص يلقى الإجماع من داخل الدبلوماسية السويسرية، ولم تكن لدى أرييل شارون أي نية للتوقيع عليه، كما لم يكن ياسر عرفات متشجعا لتأييدهن ولو بطرف من لسانه.

يعود هذا الفشل، بالنسبة لألكسيس كيلر، إلى ثلاثة أسباب: "سويسرا لم تنخرط في دعم المبادرة بما يكفي، كما فعلت مثلا النرويج مع اتفاقيات أوسلو. والرفض القوي الذي قوبلت به من جانب إسرائيل، وتخلّف الدعم من جانب البلدان العربية".

في سويسرا أيضا، أحدثت المبادرة منذ ظهورها انقساما شديدا. فالمبادرة تبنتها ميشلين كالمي- ري، عضوة الحزب الاشتراكي (يسار المشهد السياسي)، وكانت حينها تتولى حقيبة وزارة الخارجية. وكانت هذه الاخيرة معزولة داخل الحكومة. ولم يكن لديها أغلبية برلمانية تدعم نهجها.

أدى هذا الدعم الخجول من سويسرا، الذي قل بمرور الوقت (تراجعت مساهمتها من مليون فرنك في عام 2009 إلى 180000 فرنك في عام 2021رابط خارجي ) إلى انعدام الإرادة السياسية في تنفيذ المبادرة على الفور.

وتُظهر المبادرة، وفقا لخبير عربي متعاون مع وزارة الخارجية السويسرية" سذاجة وجهل سويسرا بالديناميات المحلية التي تتحكم في تطورات الاحداث في الشرق الاوسط". ومراهنة أصحاب المبادرة على المجتمع المدني ودعم الرأيْين العامين الإسرائيلي والفلسطيني كانت مراهنة خاسرة.

وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي-ري والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، اكتوبر 2005. Reuters / Loay Abu Haykel

سويسرا تتخلى عن المبادرة

خلصت عملية تقييمية جديدة أجرتها سويسرا في عام 2020 إلى أن فعالية المبادرة قد تراجعت بسبب افتقارها إلى الدعم السياسي. في إسرائل وفي الأراضي الفلسطينية. وفي يناير 2022، قررت وزارة الخارجية السويسرية سحب الدعم المالي الذي تقدمه للمنظمات التي تقوم بالدعاية لهذا النهج بحلول نهاية 2023. رابط خارجي

كما اعلنت الخارجية السويسرية عن إطلاقها استراتيجية جديدة لتعزيز السلام والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي سوف تتولى الدور في نهاية 2023رابط خارجي

وتصر سويسرا على أن توقّف دعمها للمبادرة لا يعني انسحابها من المنطقة.

يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية، أندرياس هيلر، إن العكس هو الصحيح: ((البحث عن حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط هو أولوية لاستراتيجية الحكومة الفدرالية في الشرق الأوسط 2021-2024)). وأعلن أن البلاد تنفق 1.8 مليون فرنك سويسري سنويًا على ((تعزيز السلام وحقوق الإنسان)) هناك.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة الخارجية منصبًا جديدًا ((لتعزيز حلول ملموسة في المنطقة)) بتعيين مبعوث سويسري خاص للشرق الأوسط.

هذه السياسة انتقدها خبراء المنظمات غير الحكومية على نطاق واسع، و رأوا أن سويسرا تغيّر توجهاتها الدبلوماسية في المنطقة. ووفقا لما ذكره ناغو هامبرت، مؤسس منظمة أطباء العالم بسويسرا، فإن قرار نقل مكتب التعاون من رام الله يمكن أن يفسر على أنه اعتراف ضمني بضم دولة إسرائيل للقدس الشرقية.

ويصب تصريح إنياتسيو كاسيس، وزير الخارجية، خلال رحلة إلى المنطقة في عام 2018، في نفس الاتجاه عندما قال للصحافة: "إلى أن يصبح العرب مستعدين لمنح إسرائيل الحق في الوجود، ستظل إسرائيل تشعر بالتهديد في وجودها و سوف تدافع عن نفسها ".

وبالنسبة لألكسيس كيلر، فإن سياسة سويسرا الحالية في الشرق الأوسط تخفي غموض السياسة الخارجية لسويسرا، لأنه إذا كانت سويسرا تراهن على فعالية المساعدات الإنسانية والإنمائية، فإنها تعود إلى ما فعلته قبل اتفاقية جنيف. وتكون قد اختارت تجنب الفعل السياسي في منطقة كل شيء فيها سياسي".

تحرير فيرجيني مانجان

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