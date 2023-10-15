ما الذي بإمكان الكنفدرالية القيام به لمواكبة تطورات المشهد الديني؟

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Soll die Schweiz mehr tun für die Gleichstellung der Religionen?Português (pt) Os limites entre o Estado e a religião na SuíçaFrançais (fr) La Confédération doit-elle en faire plus en matière de religion? (الأصلي)English (en) Should Switzerland add a new article on religion to its Constitution?

رغم أن ديباجة الدستور السويسري تبدأ بإشارة إلهية (باسم الربّ القدير!)، إلا أن المسألة الدينية لا تحضر إلا في مادتيْن فقط: المادة (15) التي تقر حرية الضمير والمعتقد، والمادة (72) التي تنص على مسؤولية الكانتونات عن التنظيم القانوني للعلاقة بين الكنيسة والدولة.

المادتان الدستوريتان المتعلقتان بالدّين

المادة (15) حول حرية الضمير والمعتقد

(1) حرية الضمير والمعتقد مكفولة.

( 2) لكل شخص الحق في اختيار دينه بحرية وفي تكوين قناعاته الفلسفية وفي اعتناقها بصورة فردية أو جماعية.

(3) لكل شخص الحق في الانضمام إلى جماعة دينية أو الانتماء إليها وفي تلقي التعليم الديني.

(4) لا يجوز إجبار أي شخص على الانتماء إلى طائفة دينية أو الانضمام إليها أو القيام بعمل ديني أو اتباع تعاليم دينية.

المادة ( 72) حول العلاقة بين الكنيسة والدولة

(1) تنظيم العلاقات بين الكنيسة والدولة تقع ضمن مسؤولية الكانتونات.

(2) يجوز للكنفدرالية والكانتونات، في حدود صلاحياتهما، اتخاذ تدابير للحفاظ على السلم الديني بين أفراد الطوائف المختلفة.

(3) يحظر بناء المآذن.

End of insertionثقل التاريخ

ولمعرفة ما إذا كان من المناسب إدراج المزيد من الجوانب الدينية في الدستور الفدرالي، نظّم منتدى برن السياسي بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية في سويسرا (EERS)رابط خارجي والمؤتمر الكاثوليكي الروماني المركزي في سويسرا RKZرابط خارجي )، مناقشة في بداية شهر سبتمبر الجاري بعنوان "كم قدرا من الدين ينبغي أن يدرج فيهرابط خارجي ؟"

يشير أورس بروسي، الأمين العام للمؤتمر الكاثوليكي الروماني المركزي في سويسرا (RKZ)، إلى أن هذا الغياب للدين في الدستور ليس مفاجئا، لأنه يمكن تفسيره بالرجوع إلى التاريخ. ويقول متحدثا لـ SWI swissinfo: "لم تكن سويسرا دولة موحّدة في الماضي البعيد، ولم يحكمها ملك كما كان الحال في فرنسا أو النمسا. ولأن الشأن الديني، اختصت به الكانتونات، فقد تطورت أشكال مختلفة جدا من العلاقات بين الدولة والدين".

وشهد تاريخ الكنفدرالية العديد من المواجهات المسلّحة كانت عبارة عن حروب دينية، بما في ذلك حرب سوندربوند التي أدت إلى إنشاء الدولة الفدرالية الحديثة. ويستطرد أورس بروسي قائلا "بالنظر إلى هذا الوضع، عندما تمت صياغة الدستور الأول في عام 1848، لم تكن الدولة الفدرالية الجديدة في وضع يمكّنها من وضع سياسة موحّدة في هذا المجال، الذي ظل بالتالي من اختصاص الكانتونات".

المساواة في المعاملة

يريد الداعون إلى إدراج المزيد من الجوانب الدينية في الدستور إيلاء قدر أكبر من المساواة في المعاملة بين مختلف الأديان الموجودة على الأراضي السويسرية، وأخذ بعين الاعتبار التعددية التي باتت الميزة الأساسية للمشهد الديني في البلاد.

ويقول أورس بروسي: "رغم أن الهجرة قد نوّعت المشهد الديني بشكل كبير لعدة عقود، إلا أن القانون ظل كما هو عندما يتعلق الأمر بالدين". ولم تُتخذ عمليا أية خطوات في الكانتونات في اتجاه الاعتراف بالديانات الأخرى. حيث يتم الاعتراف بالكنائس البروتستانتية والكاثوليكية وإلى حد ما بالمجتمعات المحلية اليهودية، ولكن ليس بالديانات الأخرى، وهذا أمر أصبح من الصعب تبريره ".

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