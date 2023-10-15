خمسة أسئلة حول تحذيرات التضخّم في سويسرا

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) ¿Está realmente la inflación suiza fuera de control?中文 (zh) 五个问题探讨瑞士“物价先生”的通胀警告Pусский (ru) Пять вопросов о швейцарской инфляцииEnglish (en) Five questions about the Swiss price watchdog's inflation warnings (الأصلي)中文 (zh) 五個問題探討瑞士「物價先生」的通膨警告Italiano (it) Cinque domande sull'allarme inflazione lanciato da Mister prezzi

يدرك ستيفان مايرهانس، المراقب الفيدرلي للأسعار جيدًا أن الأُسَر في سويسرا تشعر بعبء الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات اليومية. في العام الماضي، تلقى مكتب مايرهانز 2400 شكوى من المستهلكين بشأن الأسعار، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجّل في عام 2021، ولا يبدو أن الوضع هذا العام أفضل.

سعى مايرهانز هذا الأسبوع إلى معالجة بعض هذه المخاوف من خلال تنظيم لقاء حواري بين مجموعات حماية المستهلك في أول اجتماع من نوعه حول القوة الشرائية في البلاد. وقال مراقب الأسعار في مقابلةرابط خارجي مع صحيفة "تاغس أنتسايغير" عقب القمة: "هناك رسائل تقول بوضوح: الغذاء والتأمين الصحي والكهرباء [في إشارة إلى غلاء أسعار هذه الموادّ والخدمات]، أين سيتوقف الأمر؟".

ولكن ما مدى خطورة التضخم في سويسرا، البلد الذي يُعدّ من أغلى البلدان في العالم؟ نطرح في هذا التقرير خمسةَ أسئلة حول التضخّم وتداعياته.

أين يشعر المستهلكون السويسريون حقًّا بالأزمة؟

يشعر السويسريون بعبء ارتفاع أسعار السلع اليومية خاصة عندما يتعلق الأمر بالكهرباء والغذاء والإيجار والرعاية الصحية. وقدّر فابيو كانيتغ، المتخصص في السياسة النقدية ومضيف بودكاست SWI Geldcast، أن جولة التسوّق النموذجية في سويسرا تكلّف الآن 6.1% أكثر مما كانت عليه في بداية عام 2021.

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ولا تبدو التوقعات لعام 2024 أفضل بكثير.فقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن ارتفاع أقساط التأمين الصحي، بنسبة 8-9% العام المقبل، مما يجعلها أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010. كما أعلنت اللجنة الفيدرالية للكهرباء يوم الثلاثاء أن فواتير الكهرباء سترتفع بمتوسط 18% (حوالي 222 فرنكًا سويسريًا) في عام 2024.

أسعار الإيجار هي أيضا مصدر قلق. ويربط القانون السويسري معاليم الإيجارات القائمة بالتضخم وأسعار الفائدة. وتسمح الزيادة القياسية بمقدار ربع نقطة مئوية لأصحاب العقارات برفع الإيجارات بنسبة 3٪. وبعد سنوات من الانخفاض، ارتفع في يونيو سعر الفائدة المرجعي للإيجارات من 1.25% إلى 1.5% . وقال مدير المكتب الفيدرالي السويسري للإسكان في سبتمبر إنه يتوقع ارتفاع الإيجارات بأكثر من 15% من الآن وحتى عام 2026.

كما ستدخل الأسعارُ الأعلى المتفاوض عليها للخدمات، التي تقدمها الشركات وتديرها الدولة مثل البريد السويسري والشركة الفيدرالية للسكك الحديدية، حيّزَ النفاذ في يناير 2024.

وقال مايرهانس، المراقب الفيدرالي للأسعار، لصحيفة تاغس أنتسايغر في المقابلة التي أجريت معه: "كلّ هذه الزيادات ستشكّل ضغطًا هائلاً ودائمًا على ميزانية الأسر السويسرية".

ما مدى سوء الأمر، حقًّا؟

لقد تمكنت سويسرا من الصمود بشكل جيد نسبيًّا في وجه الاضطرابات الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين. ووصل التضخّم إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا في أغسطس 2022 ببلوغه نسبة 3.5%، لكنّ هذا لا يزال أقل بكثير من المعدلات التي تتراوح بين 9 و10% في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

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كان التضخم لا يزال عند الحدّ الأعلى في أوائل هذا العام، ولكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 1.6% في شهر أغسطس، وذلك ضمن نطاق 0-2% الذي يستهدفه المصرف الوطني السويسري لتحقيق استقرار الأسعار. وقال ألكسندر راثكي، رئيس التوقعات الكلية السويسرية في المعهد السويسري لأبحاث الظرفية الإقتصادية (KOF)، لـ SWI: "بالمقارنة مع الدول الأخرى، نحن في وضع مريح". ذلك أنه في بعض البلدان الأوروبية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 30% - وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في سويسرا خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، يحذّر كانيتغ من أن "الأسعار قد لا ترتفع بالسرعة التي كانت عليها من قبل أو مقارنة بالدول الأخرى، لكنها لا تزال مرتفعة ومتزايدة، وهو أمر يؤثّر سلبا على المستهلكين". إن ارتفاع تكلفة الكهرباءرابط خارجي يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أشخاص في سويسرا ستدفع حوالي 500 فرنك سويسري أكثرَ سنويًّا ممّا كانت عليه قبل عامين. علاوة على ذلك، فإن أرقام التضخم لا تشمل أقساط التأمين الصحي، وهي من النفقات الأسرية الرئيسية.

يتمثّل مصدر القلق الأكبر في أن الأجور لم تواكب التضخم. حيث أظهر استطلاع أجراه بنك يو بي إس السويسري ( UBS ) في AIV نوفمبر أن القوة الشرائية السويسرية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 80 عامًا. وفقًا للمكتب الفيدرالي للإحصاء (FSO)، حصل العامل العادي على زيادة في الأجر بنسبة 0.9٪ في عام 2022، لكن، هذه الزيادة تفقد أهميتها من خلال ارتفاع تكلفة السلع اليويمة بنسبة 2.8٪. وقد ارتفعت الأجور الاسمية [ الأجر الاسمي هو المبلغ الذي يدفعه لك صاحب العمل مقابل عملك. ولا يتم تعديل الأجر الاسمي وفقًا للتضخّم]، هذا العام بنسبة 2%، وهو أمر جيد بالنسبة للمعايير السويسرية ولكنه أقل من معدل التضخم، كما قال راثكي.

محتويات خارجية ما مدى تأثير التضخم على الاقتصاد؟

إذا بقي التضخم مرتفعًا لفترة طويلة، فإنه يمكن أن يكون عبئًا على النمو الاقتصادي لأن ارتفاع الأسعار يأتي مع الكثير من عدم اليقين. ويساعد رفع أسعار الفائدة على الحد من التضخم، ولكنه يجعل الاقتراض باهظ الثمن، وهو ما قد يمثّل مشكلةً أيضًا.

وقال كانيتغ: "في الوقت الحالي، أسعار الفائدة المرتفعة هي التي تؤدّي إلى تباطؤ الاقتصاد، وليس التضخم في حد ذاته". ومع ذلك، فإن البلاد تتأثر بما يحدث في جميع أنحاء العالم. وتحاول البنوك المركزية إبطاء الاقتصادات، مما يؤدّي إلى قمع الطلب على السلع. ويؤثّر هذا على سويسرا، التي شهدت تعثّرَ الاقتصاد في الربع الثاني.

من جهته، صرّح راثكي بأنّ: "الاقتصاد المحلّي في حالة جيدة. لكنّ انخفاض الطلب على السلع من الخارج يؤثّر على سويسرا، وخاصة في مجال التصنيع".

كيف تخطّط سويسرا لإبقاء الأسعار تحت السيطرة؟

خرجت قمّة مجموعات حماية المستهلك ببعض المقترحات لكبح جماح الأسعار. حيث يتعلّق أحد المجالات الرئيسية بالأسعار التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولة مثل البريد أو إمدادات المياه أو مراكز الرعاية النهارية المجتمعية أو وسائل النقل. وفي هذا المجال، دعا إعلان مشترك صادر عن القمّة "الشركات إلى ممارسة ضبط النفس في الأمور المتعلقة بالأسعار"، كما دعا السّاسة إلى التحرّك بسرعة أكبر فيما يتّصل بإصلاحات الأسعار.

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