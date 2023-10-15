ليس هناك أزمة هجرة... بل أزمة في إدارة الهجرة

(MENAFN
- Swissinfo)
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"Non è una crisi delle persone migranti, è una crisi gestionale"
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'There is no migrant crisis; there is a management crisis' (الأصلي)
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مبلغ الدعم المعلن عنه ليس سوى الجزء المرئي من جبل الجليد... ففي العمق، تتعلّق المسألة بسياساتِ "تصدير الحدود" الأوروبية. وليست سويسرا بمنأى عن الجدل. في هذه المقابلة التي أجريناها معه في سبتمبر الماضي، يحلّل حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، الآثارَ المترتّبة عن مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وأوجُهَ تشابُهها مع اتفاق سابق مع سويسرا.
كان التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس رابط خارجي في يوليو الماضي قد أدّى إلى إحياء النقاش السياسي و العامّ حول انعكاسات سياسات الاتحاد الأوروبي على منطقة شمال أفريقيا. وتتعلق هذه النقاشات بشكل خاصّ بما يعرف بسياسات "تصدير الحدود" وإدارة تدفّقات الهجرة.
وتعيد هذه المذكّرة إلى الأذهان اتفاقا سابقا بشأن الهجرة بين الكنفدرالية السويسرية وتونسرابط خارجي ، تم التوقيع عليه في يونيو 2012. وإن كان ذلك قد تمّ في ظلّ حكومة تونسية مختلفة، وضمن سياق جيوسياسي مغاير أيضًا.
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