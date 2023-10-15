لم يكن التخلّص من الأسلحة النووية أكثر إلحاحا ممّا هو عليه اليوم

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Nie war es dringender, Atomwaffen abzuschaffen"Português (pt) "Nunca foi tão urgente eliminar as armas nucleares"Pусский (ru) ((Никогда еще вопрос об уничтожении ядерного оружия не был так актуален))English (en) 'It's never been more urgent to eliminate nuclear weapons' (الأصلي)日本語 (ja) 「防衛政策の一環として核兵器に依存することには意味ない」、ICANのパーク新事務局長Italiano (it) "Non è mai stato tanto urgente eliminare le armi nucleari"

في مقابلة حصرية مع سويس إنفو (SWI swissinfo)، تحدّثت ميليسا بارك، المديرة التنفيذية الجديدة لـلحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) عن التحديات التي تعيق التقدّم نحو عالم مستقبلي خالٍ من الأسلحة النووية.

كانت بارك قد انتقلت في سبتمبر الماضي من أستراليا إلى جنيف لرئاسة المنظمة المعروفة اختصارًا بـ" آيكان". وسيكون من مهامّها الرئيسية حثُّ رؤساء الدول ووزراء الخارجية والممثلين الآخرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت دورتها الأخيرة في نيويورك أواخر سبتمبر، على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.

تم إطلاق هذه المعاهدة في عام 2017 بهدف حظر الأسلحة النووية بالكامل، ولفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لأي استخدام للأسلحة النووية على مصير الإنسانية. وحصلت "آيكان" على جائزة نوبل للسلام في نفس العام.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت 97 من جملة 197 دولة خطوات للانضمام إليها، فيما صادقت عليها 69 دولة، ما يمثّل أقل من نصف بلدان العالم.

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وليس هناك ما يشير إلى أن البلدان التي تمتلك أسلحة نووية (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وباكستان، والصين، وكوريا الشمالية، وإسرائيل، والهند) ستتخلى عن المعاهدة، وهي تالتي عتبرها رادعا من أجل أمنها وسلامة أراضيها. كما أظهرت البلدان التي تعتمد على مظلّة نووية (دولة نووية تقدّم ضمانة للدفاع عن دولة حليفة غير نووية)، القليل من المؤشرات عن استعدادها للتصديق عن المعاهدة.

وحتى الآن، يوجد في العالم أكثر من 12500 رأس حربي نووي، أغلبها بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية ( 5244 رأس نووي)، وروسيا (5886 رأس نووي ).

وتحدثت بارك في هذه المقابلة مع سويس إنفو، والتي تعدّ ضمن أوّل تعاملاتها مع وسائل الإعلام، عن مخاطر الوضع الجيوسياسي الحالي، ولماذا يحتاج العالم إلى تخليص نفسه من الأسلحة النووية.

محتويات خارجية

سويس إنفو: كيف تنظرين إلى الوضع الأمني السائد في العالم حاليا؟

ميليسا بارك: يشكّل القضاء على الأسلحة النووية اليوم أكثر أهمية وإلحاحًا من أي وقت مضي، وذلك بسبب تزايد التوترات والصراعات. وتوفّر معاهدة حظر الأسلحة النووية طريقا لإزالتها. ما نشاهده اليوم هو تصاعد التوتّرات، وتعزيز التسلّح، وتحديث الترسانات النووية وتوسّع انتشارها.

هل جعلت الحرب في أوكرانيا التوصّل إلى عالم خال من الأسلحة أكثر صعوبة؟

نعم، بالتأكيد. هناك توترات متصاعدة الآن. ويتم التلويح باستخدام الأسلحة النووية للإكراه والترهيب، وليس من أجل الحفاظ على السلام. لذلك أعتقد أنه من المغالطة القول إن الأسلحة النووية تجعل العالم أكثر أمانًا. إنها تجعل العالم على الدوام أكثر خطورة. لأنه طالما أن هذه الأسلحة موجودة، فهناك احتمال لاستخدامها. ونحن نعلم أن أي استخدام لها ستكون له عواقب وخيمة على الإنسانية وعلى البيئة.

كيف تؤثّر التكنولوجيات الجديدة على الأسلحة النووية وعلى المحادثات والمفاوضات بشأن معاهدة عدم الانتشار؟

الكثير من المخاطر تلوح في الأفق الآن. لقد شهدنا خلال العقود الماضية العديدَ من الحوادث ذات العلاقة بالأسلحة النووية، حيث كان من الممكن أن يؤدي أي واحد منها إلى اندلاع حرب نووية شاملة. لقد كان هناك الكثير من سوء التقدير، وسوء الفهم. وهناك تهديدات إضافية تأتي من القادة المختلين ومن الجماعات الإرهابية والهجمات الإلكترونية. كما يطرح ظهور الذكاء الاصطناعي السؤال حول إذا كان القرار باستخدام الأسلحة النووية سيصبح بيد الآلات. إنها بيئة أكثر خطورة ممّا كان عليه الوضع خلال الحرب الباردة. لهذا السبب توقفت المحادثات والمفاوضات حول معاهدة عدم الانتشار تماما.

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