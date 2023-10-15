مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن مصعب الحميدات، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من نوع (-O) باسم جدته شريفة أحمد سالم الحميدات التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى اللطرون العسكري.
وقال الحميدات إن المريضة بحاجة إلى 20 وحدة من الدم، حيث ستخضع لعملية جراحية، على أن يكون التبرع بالدم في بنك الدم التابع لذات المستشفى.
للتواصل مع ذوي المريضة: 0796972460
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