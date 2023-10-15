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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

10/15/2023 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن مصعب الحميدات، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من نوع (-O) باسم جدته شريفة أحمد سالم الحميدات التي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى اللطرون العسكري.


وقال الحميدات إن المريضة بحاجة إلى 20 وحدة من الدم، حيث ستخضع لعملية جراحية، على أن يكون التبرع بالدم في بنك الدم التابع لذات المستشفى.


للتواصل مع ذوي المريضة: 0796972460


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