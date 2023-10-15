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فيديو قديم لأبو عبيدة يرد على توعدات الاجتياح البري لغزة يعود للواجهة مجدداً - شاهد

10/15/2023 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو للناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، والذي تم تسجيله في عام 2014. يرد من خلاله على التهديدات بالاجتياح البري التي أطلقها حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون.

في التفاصيل، رد أبو عبيدة على التهديدات الإسرائيلية بالاجتياح البري في عملية سابقة للمقاومة الإسلامية بعنوان "العصف المأكول". قائلاً : "يتوعدنا يعلون بالحرب البرية... اتتوعدنا بما ننتظر، يا ابن اليهودية؟... إن غزة تنتظركم تحمل الموت الزؤام .. سيرى العالم جماجم جنودكم يدوسها اطفال غزة باقدامهم الحافية ، وسنجعل منها فرصة الأمل المنشود لأسرانا"


وفي الوقت الحالي، يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، نتنياهو، بالاجتياح البري لقطاع غزة بهدف القضاء على حركة حماس، مما أثار سخرية العديد من الفلسطينيين وتوعدوه برد قاسي."

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