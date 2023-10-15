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الأمن: أول 10 دقائق من نزول المطر هي الأكثر خطورة

10/15/2023 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام تحذيرات للمواطنين قالت فيها إن الـ 10 دقائق الأولى بعد نزول الأمطار هي الأكثر خطورة.


وبينت المديرية أنه بعد نزول الامطار بعد فترة من الانحباس يواجه السائقون صعوبة في القيادة، نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالزيوت والأتربة المتراكمة على الشوارع خلال فترة الصيف، مشكلة طبقة لزجة بين الإطارات والاسفلت.


ودعت المديرية السائقين الى تخفيف السرعة بما يتناسب مع حركة السير.


كما دعت إلى ترك مسافة أمان أكبر من التي يتم تركها في الأيام العادية.

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