الأمن: أول 10 دقائق من نزول المطر هي الأكثر خطورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام تحذيرات للمواطنين قالت فيها إن الـ 10 دقائق الأولى بعد نزول الأمطار هي الأكثر خطورة.
وبينت المديرية أنه بعد نزول الامطار بعد فترة من الانحباس يواجه السائقون صعوبة في القيادة، نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالزيوت والأتربة المتراكمة على الشوارع خلال فترة الصيف، مشكلة طبقة لزجة بين الإطارات والاسفلت.
ودعت المديرية السائقين الى تخفيف السرعة بما يتناسب مع حركة السير.
كما دعت إلى ترك مسافة أمان أكبر من التي يتم تركها في الأيام العادية.
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