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الاحتلال يُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

10/15/2023 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل، أسفرت أحدث موجة منها قبل ساعات عن مقتل إسرائيلي.


واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شريطا عرضه 4 كيلومترات على الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة.


ويعني هذا القرار أنه يمنع على المدنيين دخول المنطقة.
طلب الاحتلال من سكان مناطق في الجليل المتاخمة للحدود مع لبنان التوجّه للملاجئ.


ومنذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلا عن محاولات التسلل المتكررة لداخل المناطق المحتلة . سكاي نيوز

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