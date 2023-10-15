الاحتلال يُعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل، أسفرت أحدث موجة منها قبل ساعات عن مقتل إسرائيلي.
واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شريطا عرضه 4 كيلومترات على الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة.
ويعني هذا القرار أنه يمنع على المدنيين دخول المنطقة.
طلب الاحتلال من سكان مناطق في الجليل المتاخمة للحدود مع لبنان التوجّه للملاجئ.
ومنذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلا عن محاولات التسلل المتكررة لداخل المناطق المحتلة . سكاي نيوز
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