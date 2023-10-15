بلينكن: الاجتماع مع ولي العهد السعودي كان مثمرا للغاية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان“مثمرا للغاية”.



وقال مسؤول أمريكي إن اجتماعه مع ولي العهد استمر ما يقل قليلا عن الساعة.



ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة تشمل ستّ دول عربية منذ أن شنّت كتائب القسام عملية“طوفان الأقصى”، الذي أعقبته إسرائيل بعدوان همجي متواصل، أسفر عن استشهاد أكثر من 2330 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.



وقبل وقت قصير من المعركة، أكّد ولي العهد السعودي إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.



وصرح مصدر مقرّب من الحكومة السعودية أمس السبت، أن الرياض علّقت المباحثات.



ويشتبه مراقبون بأن حماس شنّت هجومها لوقف التطبيع خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إضعاف القضية الفلسطينية بشكل أكبر.



لم تعترف السعودية أبدا بإسرائيل ولم تنضم لاتفاقيات أبراهام الموقعة في 2020 برعاية أمريكية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.



وتدفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أشهر لوضع السعودية على هذا المسار.



وقدمت السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مطالبها بضمانات أمنية من الولايات المتحدة والمساعدة على تطوير برنامج نووي مدني.

القدس العربي