ايعاز عاجل من مدير الامن العام بحادثة تدهور مركبة ووفاة سائقها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة،للقضاء الشرطي بالتحقيق في حادثة وفاة احد الاشخاص في محافظة الطفيلة بعد تدهور مركبته اثر ملاحقته من قبل احدى الدوريات وعدم امتثاله لها .
وتولى مدعي عام الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الاجراءات حيالها، وفقا لاحكام القانون وفي إطار من النزاهة والعدالة.
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