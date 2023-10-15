شاهد - حماس تخوض معركة في البحر نتج عنها مقتل جندية إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر فيديو متداول معركة في عرض البحر بين جنود الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين حركة "حماس".
وتزامن ظهور الفيديو مع إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندية في القوات البحرية وإصابة 6 آخرين خلال مناورات على الجبهة الشمالية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع خلال نشاط عملياتي في المنطقة البحرية قرب الحدود مع لبنان، بسبب خلل تقني في وسيلة قتالية.
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