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شاهد - حماس تخوض معركة في البحر نتج عنها مقتل جندية إسرائيلية

10/15/2023 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر فيديو متداول معركة في عرض البحر بين جنود الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلين حركة "حماس".
وتزامن ظهور الفيديو مع إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل جندية في القوات البحرية وإصابة 6 آخرين خلال مناورات على الجبهة الشمالية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحادث وقع خلال نشاط عملياتي في المنطقة البحرية قرب الحدود مع لبنان، بسبب خلل تقني في وسيلة قتالية.


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