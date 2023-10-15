‏10 آثار جانبية لحليب اللوز قد تصدم البعض!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعد حليب اللوز بديلا نباتيا شائعا للألبان، فالمشروب المصنوع من اللوز والماء اكتسب شعبية هائلة بسبب قوامه الكريمي ونكهته الخفيفة، ولكن بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يتعرض حليب اللوز في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب بعض آثاره الجانبية التالية:



1. الحساسية

يمكن أن يثير حليب اللوز ردود فعل تحسسية لدى البعض ممن يعانون من حساسية اللوز أو الجوز، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحكة والتورم وصعوبة التنفس.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يواجه البعض مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، بعد تناول حليب اللوز بسبب محتواه من الألياف.



3. نقص غذائي

يفتقر حليب اللوز إلى العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في حليب البقر، مثل الكاليسيوم والبروتين، مما قد يؤدي إلى نقص التغذية إذا لم يتم تناول مكملات غذائية بشكل كاف.



4. محتوى السعرات الحرارية

يمكن أن يؤدي حليب اللوز، وخاصة الأصناف كاملة الدسم، كثيف السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن إذا تم استهلاكه بشكل زائد.

5. المتغيرات السكرية

يمكن أن يحتوي حليب اللوز المُنكه أو المُحلى على نسبة عالية من السكريات المضافة، مما قد يساهم في زيادة الوزن ومشاكل الأسنان ومخاوف صحية أخرى.



6. محتوى الأوكسالات

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة عند تناولها بشكل مفرط.



7. نقص المعادن

يحتوي اللوز على حمض الفيتيك، وهو مضاد غذائي يمكن أن يمنع امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والزنك، مما قد يؤدي إلى نقص المعادن.



8. مرضى الغدة الدرقية

يحتوي حليب اللوز على هرمونات الغدة الدرقية، وهي مركبات يمكن أن تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية عند تناولها بكميات كبيرة، مما يؤثر على الغدة الدرقية. لذا، لا يناسب حليب اللوز مرضى الغدة الدرقية.

9. الأطفال والرضع

لا يناسب حليب اللوز الأطفال الرضع والأطفال في مرحلة النمو، لأنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنموهم وتطورهم. ولا يوفر حليب اللوز المستويات اللازمة من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الضرورية لتغذية الرضع.



10. مرضى السكري

على الرغم من أن حليب اللوز منخفض الكربوهيدرات فإنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة لمرضى داء السكري أو مقاومة الأنسولين.

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