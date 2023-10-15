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تعرّف على حاملة الطائرات أيزنهاور التي أرسلتها واشنطن لدعم الاحتلال

10/15/2023 6:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل السبت الأحد، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، يأتي في إطار ردع الأعمال العدائية ضد الاحتلال أو أي جهود لتوسيع الحرب .
وستنضم حاملة الطائرات (يو اس اس أيزنهاور) ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة (جيرالد فورد) التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة .
وقال أوستن في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى (التزام واشنطن الحازم بأمن الاحتلال والتصميم على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب.
وحاملة الطائرات (إس إس دوايت أيزنهاور) هي حاملة طائرات أمريكية من فئة نيميتز، تم إطلاقها في عام 1977 ودخلت الخدمة في عام 1979.
وهي مملوكة للبحرية الأمريكية وتسمى على اسم الرئيس الأمريكي الـ34 دوايت أيزنهاور، ويبلغ طول السفينة 1098 قدما (334 مترا) وعرضها 252 قدما (77 مترا) وحمولتها الإجمالية 100 ألف طن.
وهي مجهزة بمحرك توربيني بخاري يوفر لها سرعة قصوى تبلغ 33 عقدة (61 كم/ساعة).
تضم السفينة طاقما مكونا من حوالي 5000 شخص، بما في ذلك الطيارين والمهندسين وأفراد الطاقم.
وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 90 طائرة، بما في ذلك مقاتلات إف/18إي /إف سوبر هورنيت وطائرات الهجوم إيه-6 إي إنتربرايز.
شاركت (يو إس إس دوايت أيزنهاور) في العديد من العمليات العسكرية، بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وحرب الخليج في التسعينيات، ومؤخراً في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وتمتلك السفينة مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ مضادة للطائرات ومدافع بحرية وطوربيدات، وتتمتع السفينة بمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك رادار متقدم ونظام دفاع جوي.
ويمكن للسفينة أن تبقى في البحر لمدة تصل إلى 90 يوما دون الحاجة إلى التزود بالوقود.
وتُعد (يو إس إس دوايت أيزنهاور) واحدة من أكثر حاملات الطائرات تقدما في العالم، ومن المتوقع أن تظل في الخدمة حتى عام 2040.




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