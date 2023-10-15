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عالم من أصل عربي بين الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء

10/15/2023 6:11:34 AM
(MENAFN- Amman Net) ظهر اسم عالم من أصل عربي، ضمن قائمة الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء، والتي أعلنت عنها الأكاديمية السويدية للعلوم الأربعاء، عن اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية، وهو اكتشاف أساسي وهام في تكنولوجيا النانو.

والعالم الفائز من أصول عربية، هو منجي الباوندي، وهو كيميائي أمريكي وفرنسي الجنسية، من أصل تونسي، ويشغل منصب أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وولد الباوندي في باريس بفرنسا، عام 1961، ووالده عالم الرياضيات التونسي محمد صلاح الباوندي، وتنقل في بدايات حياته مع عائلته بين تونس وفرنسا، إلى أن قرر والده الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو طفل.

وأنهى الباوندي دراسته في إنديانا بالولايات المتحدة، التي كان والده يعمل فيها أستاذا جامعيا، وهو من الكيميائيين المشاهير في الولايات المتحدة، ودخل جامعة هارفارد، وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو عام 1988.

كما أنه أجرى أبحاثا وتجارب، على النطاقات الساخنة، والتي ساهمت في فك رموز الطيف المنبعث من كوكب المشتري، والذي رصدته التلسكوبات عام 1989.

انضم الباوندي إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 1990 وأصبح أستاذا فيه عام 1996، وهو حاصل على زمالة سلون للأبحاث في عام 1994. وحصل على جائزة نوبل التوقيعية لعام 1997 للدراسات العليا في الكيمياء من الجمعية الكيميائية الأمريكية. وفي عام 2001، حصل على جائزة ساكلر في الكيمياء الفيزيائية للمواد المتقدمة. وفي عام 2006، حصل على جائزة إرنست أورلاندو لورانس.

انتخب الباوندي عضوا في الجمعية الأمريكية للعلوم، عام 2003، وفي الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم عام 2004، وحصل على جائزة ACS لكيمياء الغرويات والسطوح عام 2010.

وكانت أعلنت اللجنة رسميا في مؤتمر صحفي، عن الفائزين بالجائزة وهم: منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف.

وقالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل أمس الأربعاء، إن العلماء فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها".

وتمنح الجائزة التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان، الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونا سويدية (990.019 دولار).

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