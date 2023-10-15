تحذير أممي من خطر إغلاق مستشفيات غزة خلال 48 ساعة وتعريض حياة الآلاف للخطر

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من خطر إغلاق مستشفيات قطاع غزة خلال 48 ساعة القادمة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، في بيان، إن جميع المستشفيات في غزة لديها ما يقرب من 48 ساعة من الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية.

ونبه البيان، إلى أن من شأن إغلاق المولدات في المستشفيات العامة في قطاع غزة، أن يعرض حياة آلاف المرضى لخطر داهم.

ولليوم الخامس على التوالي، انقطعت الكهرباء عن غزة، مما دفع الخدمات الحيوية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، إلى حافة الانهيار وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الأثر الإنساني لأمر الإخلاء الأخير بأنه حكم بالإعدام للكثيرين، مؤكدة أنه من المستحيل إجلاء مرضى المستشفيات الضعفاء من شمال غزة.

وتلقت 23 مستشفى في المنطقة الشمالية من غزة أوامر إخلاء، ما أثر على حوالي

2000

مريض، ولا تزال معرضة لخطر قصف القوات الإسرائيلية. وتواجه المستشفيات تحدياً خطيراً يتمثل في إجلاء المرضى غير القادرين على البقاء على قيد الحياة دون دعم حيوي أو المعوقين.



ولحقت أضرار بثلاثة من هذه المستشفيات (بيت حانون، ومستشفى حمد للتأهيل، والدرة)، وكان لا بد من إجلاء المرضى.

وتعاني المستشفيات في قطاع غزة من نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية، ولا يمكنها إعادة تخزين الإمدادات من السوق المحلية،

ولم يتسن تسليم الوقود الذي قامت منظمة الصحة العالمية بتأمينه من خلال الأمم المتحدة في 13 أكتوبر، وفق البيان.

ووفق البيان، يعاني سكان غزة من محدودية شديدة في إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة، وكملاذ أخير، يستهلك الناس المياه قليلة الملوحة من الآبار الزراعية، ما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وتعرضت مرافق المياه والصرف الصحي لأضرار بالغة، ومنذ بدء هجمات إسرائيل تضرر ما لا يقل عن ستة آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون شخص.

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