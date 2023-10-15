ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو: أبو ظبي وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات العالمية

أكد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو ، أن اللعبة على موعد مع أحداث رياضية عالمية في أبو ظبي؛ حيث تحتضن أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول للمشاركة في البطولات العالمية، والجولة قبل الأخيرة من بطولات "جراند سلام" الكبرى.

وتوقع فايزر أن تشهد بطولة "أبو ظبي جراند سلام" منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، مع اقتراب أولمبياد باريس 2024، لأن أبو ظبي الوجهة المثالية لاستضافة واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى لعام 2023.

وقال: "ما زلت فخوراً برياضتنا وبأشخاصها المتفانين الذين يسعون للتفوق رغم الظروف المتغيرة باستمرار.. نحن على موعد مع بطولة أبو ظبي جراند سلام، في مدينة تحظى بطموحات المستقبل، وبالهندسة المعمارية الحديثة، والاحترام لتاريخ المنطقة وثقافاتها، متمنياً لأسرة الجودو في العالم قضاء أوقات جيدة في إمارات المحبة والتسامح".

وأثنى فايزر على الجهود الكبيرة لسعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، والتي أسهمت في طفرة الجودو على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة لتواجد ممثل الجودو الإماراتي ناصر التميمي في منصب ، أمين صندوق الاتحاد الدولي منذ 2007.

وتبدأ الوفود المشاركة في "أبو ظبي جراند سلام" وصولها إلى الإمارات في 22 أكتوبر الجاري، فيما يصل منتخب الإمارات من معسكره الحالي في جورجيا يوم الجمعة المقبل.

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