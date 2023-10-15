استراليا.. غضب ومرارة وسط السكان الأصليين بعد فشل الاستفتاء حول الحقوق

عبر السكان الأصليون في أستراليا، عن شعرهم بالغضب والمرارة، بعد رفض الأغلبية البيضاء في البلاد إصلاحاً يقضي بالاعتراف بالشعوب الأصلية في الدستور ومنحها المزيد من الحقوق. ودعا زعماء السكان الأصليين، إلى أسبوع صمت حداداً على فشل الاستفتاء، بينما دعا رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، الأمة المنقسمة إلى الهدوء ضمن روح من الوحدة.

وبعد فرز أكثر من 70% من الأصوات صباح الأحد، رفض 61 % من الاستراليين تعديل دستور 1901 للاعتراف بالسكان الأصليين للبلاد. كما رفضوا إنشاء مجلس استشاري - يُطلق عليه اسم الصوت في البرلمان والحكومة، لإصدار الآراء حول القوانين والسياسات العامة التي تؤثر على السكان الأصليين. ويبلغ عدد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس 984 ألف نسمة يشكلون 3.8 % من سكان أستراليا.

وقالت مجموعة منظمات مدافعة عن السكان الأصليين في بيان، إن ملايين الناخبين الأستراليين فوتوا فرصة تصحيح السلب الوحشي لشعبهم. وأضافت: "الآن هو وقت الصمت والحداد والتفكير بعمق في عواقب هذه النتيجة، الحقيقة هي أننا عرضنا هذا الاعتراف وتم رفضه وبتنا نعرف الآن أين نحن في بلدنا"، قبل أن يدعو إلى أسبوع صمت للحداد والتأمل.

وأكدت الناخبة شيرلي لوماس وهي من السكان الأصليين، أن السكان الأصليين موجودون هنا منذ ستين ألف سنة وسيبقون هنا.، مشيرة إلى أنّ الناخبين صوتوا بـ لا لأنهم يخشون التغيير ومعظمهم لا يعرف أحداً من السكان الأصليين. وكافح السكان الأصليون طويلا للحصول على حق التصويت - 1962 على المستوى الفدرالي، وحق امتلاك أراضيهم التقليدية والترشح للبرلمان.

ورأى مؤيدو تعديل الدستور في الاستفتاء وسيلة لتوحيد البلاد، وتضميد جروح ظلم تاريخي لحق بالسكان الأصليين أثناء استعمار البلاد. وبدلا من ذلك، ركزت الحملة الانتخابية، الضوء على الانقسامات العميقة التي لا تزال سائدة في المجتمع الأسترالي، بعد مرور أكثر من قرنين على انتهاء الاستعمار البريطاني.

ووعد أنتوني ألبانيز، بأن تواصل حكومته العمل لضمان الاعتراف بالسكان الأصليين وإن كانت الخيارات المتاحة غير واضحة. وأشارت الناشطة والأكاديمية، مارسيا لانغتون، وهي من السكان الأصليين أيضاً، إلى أن الجهود التي بذلت لعقود لبناء الثقة بين الأستراليين باءت بالفشل. وقالت لقناة تلفزيونية محلية إن المصالحة ماتت.





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