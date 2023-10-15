البوات مساعداً لعميد شؤون الطلبة في عمان العربية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان تكليف الدكتور علاء البوات مساعداً لعميد شؤون الطلبة في الجامعة بالإضافة إلى عمله كعضو هيئة تدريسية في كلية الأعمال.
والدكتور البوات حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية في تخصص المحاسبة والتقارير المالية وعلى الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة اوتارا الماليزية وعلى درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة جرش، وعمل كمحاضر في وزارة التربية والتعليم وكمدرب لدورات في المجموعة العربية الماليزية للتدريب في ماليزيا، وله العديد من النشاطات التي تخدم المجتمع المحلي خاصة فيما يتعلق بأبناء لواء الأغوار الجنوبية والدكتور البوات له العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية محكمة، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية.
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