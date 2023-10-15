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البوات مساعداً لعميد شؤون الطلبة في عمان العربية

10/15/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان تكليف الدكتور علاء البوات مساعداً لعميد شؤون الطلبة في الجامعة بالإضافة إلى عمله كعضو هيئة تدريسية في كلية الأعمال.

والدكتور البوات حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية في تخصص المحاسبة والتقارير المالية وعلى الماجستير في تخصص إدارة الأعمال من جامعة اوتارا الماليزية وعلى درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة جرش، وعمل كمحاضر في وزارة التربية والتعليم وكمدرب لدورات في المجموعة العربية الماليزية للتدريب في ماليزيا، وله العديد من النشاطات التي تخدم المجتمع المحلي خاصة فيما يتعلق بأبناء لواء الأغوار الجنوبية والدكتور البوات له العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية محكمة، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والعربية.

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