317 ألف متقاعد العدد التراكمي للمتقاعدين

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل حاليا إلى 317 ألف متقاعد، وأن عدد المؤمن عليهم التراكمي الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل بلغ 309 آلاف وبعدد صروفات وصلت إلى 398 ألف حالة صرف، وأن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (71) ألف سيدة وبعدد حالات صرف بلغت 100 ألف حالة.

وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن جل اهتمام المؤسسة هو توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي، تماشيا مع سعيها الدؤوب نحو حماية العاملين على أرض المملكة من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.

وقال مدير عام المؤسسة محمد الطراونة في بيان صحفي الأحد، بمناسبة الذكرى الـ45 على إنشاء المؤسسة التي تصادف الاثنين، إن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي زاد على 1.5 مليون مشترك فعال، من بينهم 97 ألف مشترك اختياري.

وأكد سعي المؤسسة المستمر إلى توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج هذه المظلة، لا سيما الفئات العمالية الضعيفة وذات الأجور البسيطة في جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصا في القطاع الاقتصادي غير المنظم.

وأضاف أن الركن الأساس من استمرارية عمل المؤسسة هو الحفاظ على ديمومة الاستقرار المالي لها لتأدية رسالتها الاجتماعية والإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهذا فإننا حريصون على دراسة الوضع المالي للمؤسسة استنادا للدراسات الإكتوارية الدقيقة والفاحصة والمعلنة للجميع.