317 ألف متقاعد العدد التراكمي للمتقاعدين

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- Khaberni) خبرني - كشف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن عدد المتقاعدين التراكمي وصل حاليا إلى 317 ألف متقاعد، وأن عدد المؤمن عليهم التراكمي الذين استفادوا من بدلات تأمين التعطل عن العمل بلغ 309 آلاف وبعدد صروفات وصلت إلى 398 ألف حالة صرف، وأن العدد التراكمي للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة وصل إلى (71) ألف سيدة وبعدد حالات صرف بلغت 100 ألف حالة.
وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن جل اهتمام المؤسسة هو توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي، تماشيا مع سعيها الدؤوب نحو حماية العاملين على أرض المملكة من خلال المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان.
وقال مدير عام المؤسسة محمد الطراونة في بيان صحفي الأحد، بمناسبة الذكرى الـ45 على إنشاء المؤسسة التي تصادف الاثنين، إن عدد المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي زاد على 1.5 مليون مشترك فعال، من بينهم 97 ألف مشترك اختياري.
وأكد سعي المؤسسة المستمر إلى توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج هذه المظلة، لا سيما الفئات العمالية الضعيفة وذات الأجور البسيطة في جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصا في القطاع الاقتصادي غير المنظم.
وأضاف أن الركن الأساس من استمرارية عمل المؤسسة هو الحفاظ على ديمومة الاستقرار المالي لها لتأدية رسالتها الاجتماعية والإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية، ولهذا فإننا حريصون على دراسة الوضع المالي للمؤسسة استنادا للدراسات الإكتوارية الدقيقة والفاحصة والمعلنة للجميع.
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