مليارا دولار مساعدات ملتزم بها للأردن لنهاية آب

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الحالي ولنهاية آب الماضي ملياري دولار، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد.

وفي وثيقة للوزارة وصلت "المملكة"، فإن حجم المنح التي وصلت الوزارة بلغت 662 مليون دولار، 70 مليون دولار منها لدعم الموازنة العامة، و591 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.

وأضافت الوثيقة أن 1 مليار دولار كانت قروضا ميسرة، 490 مليون دولار كقروض لدعم الموازنة العامة، و527 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.

وأشارت إلى أن المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 373 مليون دولار.

وعن القطاعات، فإن 33.4% من المساعدات الخارجية كانت دعم من خلال الموازنة العامة، و27% لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، و14.9% لدعم مشاريع الطاقة، و8.1% لدعم مشاريع التعليم.

وتوزعت أيضا إلى 5.6% للتنمية الاقتصادية، و4.6% لمشاريع الصحة، و3.3% لدعم قطاع العدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، و1.1% لتحديث القطاع العام، و0.7% لمشاريع التشغيل والتدريب المهني وسبل المهني، و0.6% لمشاريع تدعم النوع الاجتماعي، و0.4% للزراعة والأمن الغذائي، و0.3% لمشاريع بيئية.