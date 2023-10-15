مليارا دولار مساعدات ملتزم بها للأردن لنهاية آب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغ حجم المساعدات الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة خلال العام الحالي ولنهاية آب الماضي ملياري دولار، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد.
وفي وثيقة للوزارة وصلت "المملكة"، فإن حجم المنح التي وصلت الوزارة بلغت 662 مليون دولار، 70 مليون دولار منها لدعم الموازنة العامة، و591 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.
وأضافت الوثيقة أن 1 مليار دولار كانت قروضا ميسرة، 490 مليون دولار كقروض لدعم الموازنة العامة، و527 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية.
وأشارت إلى أن المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت 373 مليون دولار.
وعن القطاعات، فإن 33.4% من المساعدات الخارجية كانت دعم من خلال الموازنة العامة، و27% لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، و14.9% لدعم مشاريع الطاقة، و8.1% لدعم مشاريع التعليم.
وتوزعت أيضا إلى 5.6% للتنمية الاقتصادية، و4.6% لمشاريع الصحة، و3.3% لدعم قطاع العدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، و1.1% لتحديث القطاع العام، و0.7% لمشاريع التشغيل والتدريب المهني وسبل المهني، و0.6% لمشاريع تدعم النوع الاجتماعي، و0.4% للزراعة والأمن الغذائي، و0.3% لمشاريع بيئية.
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