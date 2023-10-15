قبل ثمانية أشهرعلى اتطلاقة كأس أوروبا.. بداية قوية لناغلسمان على رأس الادارة الفنية لألمانيا

استهل المنتخب الألماني عهده مع مدربه الجديد يوليان ناغلسمان بفوز كبير على مضيفته الولايات المتحدة 3-1 السبت في مدينة هارتفورد الأميركية في مباراة دولية ودية في كرة القدم قبل ثمانية أشهر على استضافته كأس أوروبا.

وكانت الولايات المتحدة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيك وتحديدا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية رائعة من حافة المنطقة، لكن "دي مانشافت" رد بعد 12 دقيقة بواسطة قائده لاعب وسط برشلونة الإسباني إلكاي غوندوغان (39).

وسجلت ألمانيا هدفين في الشوط الثاني عن طريق مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ (58) وصانع العاب بايرن ميونيخ جمال موسيالا (61).

وهو الفوز الأول لألمانيا في أول مباراة بإشراف ناغلسمان المعين قبل ثلاثة أسابيع خلفا لهانزي فليك المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام اليابان 1-4.

وأصبح فليك أول مدرب ألماني يُقال في سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، تلت خروجه المحبط للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات في كأس العالم.

وتخوض ألمانيا ودية ثانية في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل ضد المكسيك في فيلادلفيا.

وهو الفوز الثاني تواليا لألمانيا بعد الأول على حساب فرنسا وصيفة مونديال قطر 2-1 عندما أشرف على إدارتها الفنية مؤقتا نجمها السابق رودي فولر.

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