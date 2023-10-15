أمريكا تعرض على مواطنيها في إسرائيل الإجلاء بحراً غداً الاثنين

كشف ناطق باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم الأحد، عن أنّ الولايات المتحدة تعرض على الأمريكيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم، الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص غداً الاثنين. وكان الناطق يؤكد ما ورد في نشرة ارشادية نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد.

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