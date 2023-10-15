بوتين: الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنّ الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا التي كانت هدفا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.
وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها على شبكات للتواصل الاجتماعي: "قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريباً، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما، موضحا أنها تشمل مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا.
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