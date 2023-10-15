بوتين: الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنّ الجيش الروسي يحسّن مواقعه على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا التي كانت هدفا لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها على شبكات للتواصل الاجتماعي: "قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريباً، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما، موضحا أنها تشمل مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا.





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