زايد العليا تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كافة المؤسسات المعنية على مستوى الدولة ودول العالم في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

واحتفلت إدارة رعاية المكفوفين التابعة للمؤسسة في المركز التجاري دلما مول بالتعاون مع إدارة مطعم قصر الهند باليوم العالمي للعصا البيضاء من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، والتي اشتملت على عقد جلسة نقاشية مع عدد من المكفوفين و أسرهم حول إنجازات المكفوفين والتحديات التي تواجههم للاندماج، وكيف تغلبوا عليها، ودور العصاء البيضاء في حياة الكفيف، وتم تسليم قائمة الطعام باللغة العربية والانجليزية ونسخة إلكترونية متوافقة مع أجهزة المكفوفين وبرامجهم بلغة برايل لإدارة المطعم من قبل ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مديرة إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسّسة.

كما نظمت إدارة رعاية المكفوفين بالتنسيق والتعاون مع قسم التدريب بالمؤسسة ورشة توعوية حول أتكيت التعامل مع المكفوفين لجامعة محمد زايد قدمها هشام الواحدي أحد كوادر الإدارة من ذوي التحديات البصرية.

وأكد عبد عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، أن كافة الفئات المشمولة برعاية المؤسسة ولاسيما من فئة المكفوفين تحظى بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، وانطلاقاً من دور المؤسسة وأدائها لمهامها نحو أصحاب الهمم.

وقال إن الهدف من اليوم العالمي للعصا البيضاء هو التعبير عن اهتمام جميع المؤسسات والهيئات وجميع دول العالم بفئة المكفوفين من حيث تقديم الخدمات لهم على كافة المستويات ومساواتهم بالأفراد العاديين في حقوقهم وواجباتهم ، وتأمين احتياجاتهم الخاصة التي تسهم في زيادة قدراتهم ومنحهم الفرص لكي يندمجوا ضمن مجتمعاتهم كأفراد مساهمين في بنائها وتقدمها.

ودعا الكمالي كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة إلى العمل لاستكمال منظومة التهيئة البيئية في كافة الأبنية وفي الشوارع ليتسنى لفاقدي البصر الإندماج الكامل والتجول بحرية وفي أمان وسلامة، موضحا أن "زايد العليا " تمكنت في مطلع العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وعدد من شركائها الاستراتيجيين في مجال السياحة والفندقة من إنجاز أول خريطة جغرافية ذكية لدعم وصول أصحاب الهمم إلى296 منشآة مهيأة لاستقبالهم على مستوى أبوظبي في مختلف القطاعات تغطي جزيرة أبوظبي وضواحيها، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، منها 206 منشآت تعليمية، التي يمكن الوصول إليها في الإمارة، ويجري تحديث جميع البيانات فيها بشكل مستمر من خلال المؤسسة ، وذلك في إطار رؤية الإمارة لجعل مدينة أبوظبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام بأصحاب الهمم.

من جانبها قالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري إن اليوم العالمي للعصا البيضاء يعد من المناسبات العالمية الهامة التي تحرص مؤسسة زايد العليا على المشاركة فيها وبيان الخدمات المقدمة للمكفوفين، مشيرة إلى أن تفاعل مجتمعنا مع أبنائنا من تلك الفئات ومشاركتهم الإيجابية في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتبناها وتقوم بها المؤسسة، هو أكبردليل على الوعي والتقدم الحضاري الذي يتمتع به مجتمع الإمارات.

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