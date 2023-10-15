بعد نمو اقتصادها بنسبة 3.2%.. حمدان بن محمد: شكراً لفرق دبي العاملة على تحقيق أجندة الإمارة الاقتصادية D33

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر لكل فرق العمل التي تعمل بجد لتحقيق الأهداف الاقتصادية لأجندة دبي D33.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حقق اقتصاد دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 3.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم".

وأضاف سموه: "نشكر كل فرق دبي التي تعمل بكل جد لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرحلة المقبلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانة دبي عاصمةً اقتصاديةً للعالم".

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