انطلاق حملة تراحم من أجل غزة لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني



انطلقت في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد حملة

"تراحم من أجل غزة " لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وتهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.

وتفقدت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، الجهود التطوعية للمشاركين في الحملة، كما تفقدها السفير علي يونس القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى الدولة وأشاد بجهود دولة الامارات في مساعدة الشعب الفلسطيني.

ويأتي إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتم تجهيز نحو 15000 طرد في اليوم الأول للحملة لإرسالها إلى المتضررين من الأشقاء الفلسطينيين.

وفي إطار الحملة أعلنت شركة ماكدونالدز الإمارات عن التبرع بمبلغ مليون درهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لصالح الحملة.

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