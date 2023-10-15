سعر الدولار والعملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15-10-2023

شهد سعر الدولار، اليوم الأحد، أول أيام التعاملات الأسبوعية لسوق الصرافة، ثباتًا، محققا أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في سوق الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 15-10-2023 في البنوك

كما شهدت أسعار العملات العربية، اليوم الأحد، ثباتًا، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو

8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

ولأمس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.82 جنيه للشراء 99.84 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.82 جنيه للشراء 99.84 جنيه للبيع.

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