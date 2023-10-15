حدود إسرائيل ولبنان تحت النار.. «القسّام» تفجّر السياج والجيش يقصف بلدات رداً على صواريخ

مع تصاعد التطوّرات في غزة، بين استمرار النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، وتأهّب إسرائيل لشن اجتياح بري واسع، يستمر تفاعل الأحداث على الحدود مع لبنان، ففيما أعلنت كتائب القسام تفجير السياج الحدودي ومقتل 3 من عناصرها، قصف الجيش الإسرائيلي بلدات لبنانية، رداً على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إحدى البلدات أسفرت عن سقوط جرحى.

وتبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عمليتي تسلل من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من النفاذ داخل إسرائيل.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إن مجموعة من مقاتليها تقدمت للنفاذ وتمكنت من الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي، قبل أن تنسحب. وأضاف البيان، أن المجموعة تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل إسرائيل واشتبكت مع الجيش بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، موضحة أن طائرات إسرائيلية استهدفت المقاتلين أثناء الاشتباك، ما أدى إلى مقتلهم.

إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه يقصف مناطق لبنانية حدودية بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات. وقال الجيش في بيان: "في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة شتولا، رد الجيش الإسرائيلي على مصدر النيران بنيران المدفعية".

وأضاف البيان: "تم إطلاق المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، ورداً على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي حالياً بقصف الأراضي اللبنانية". وقال

حزب الله ومسعفون إسرائيليون، إن مقاتلي الحزب أطلقوا صاروخاً على قرية بشمال إسرائيل، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.



في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي، منطقة تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية منطقة محظورة على المدنيين، قائلاً إنه يعطل عمدا خدمات نظام تحديد المواقع بالمنطقة وعلى الجبهة الجنوبية مع غزة في إطار عملياته.

وقال كبير الناطقين العسكريين، الأميرال دانيال هاجاري، على منصة إكس، إن تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يمكن أن يؤثر على عمل التطبيق.

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