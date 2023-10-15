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منتخبات إيطاليا والمجر وسلوفينيا والدنمارك تعزز فرصها في التأهل ليورو 2024

10/15/2023 5:20:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز المنتخب الإيطالي لكرة القدم فرصه في التأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأوربية القادمة (يورو 2024) بفوزه على منتخب مالطا 4-0 اليوم السبت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2-0.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأوكراني، فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات مقابل 6 مباريات خاضتها أوكرانيا و5 مباريات خاضها المنتخب الإيطالي.

وقطع المنتخب المجري خطوة هائلة على طريق التأهل للنهائيات بفوزه 2-1 على نظيره الصربي في المجموعة السابعة لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الصربي.

وواصل المنتخبان السلوفيني والدنماركي صراعهما على صدارة المجموعة الثامنة، بفوز الأول على نظيره الفنلندي 3-0 والثاني على منتخب كازاخستان 3-1.

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الدنماركي، مقابل 12 نقطة لكل من فنلندا وكازاخستان في المركزين الثالث والرابع

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