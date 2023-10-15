منتخبات إيطاليا والمجر وسلوفينيا والدنمارك تعزز فرصها في التأهل ليورو 2024

عزز المنتخب الإيطالي لكرة القدم فرصه في التأهل المباشر إلى بطولة كأس الأمم الأوربية القادمة (يورو 2024) بفوزه على منتخب مالطا 4-0 اليوم السبت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2-0.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأوكراني، فيما يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات مقابل 6 مباريات خاضتها أوكرانيا و5 مباريات خاضها المنتخب الإيطالي.

وقطع المنتخب المجري خطوة هائلة على طريق التأهل للنهائيات بفوزه 2-1 على نظيره الصربي في المجموعة السابعة لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الصربي.

وواصل المنتخبان السلوفيني والدنماركي صراعهما على صدارة المجموعة الثامنة، بفوز الأول على نظيره الفنلندي 3-0 والثاني على منتخب كازاخستان 3-1.

ورفع المنتخب السلوفيني رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الدنماركي، مقابل 12 نقطة لكل من فنلندا وكازاخستان في المركزين الثالث والرابع

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