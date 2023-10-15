تظاهرة مؤيدة للفلسطنيين أمام البيت الأبيض: ما يحدث اليوم يتجاوز الحدود ويثير الاستياء

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، في واشنطن، واحتجوا أمام البيت الأبيض هاتفين حرروا فلسطين. وقالت المتظاهرة ليندا هوتون لوكالة الصحافة الفرنسية: "ما يحدث اليوم يتجاوز الحدود، إنه أمر يثير الاستياء، نحن نشاهد أشخاصا يُقتلون بيد جيش يدعمه هذا البلد".

وقال أحمد عبد، أحد المتظاهرين الذين ساروا في وسط واشنطن في ظل أعلام فلسطينية: "أتمنى لو كنا نستطيع القيام بشيء، أتمنى لو كنا نستطيع وقف الحرب". وأضاف متحدثاً عن قطاع غزة المحاصر: "إنهم في سجن". ومما كتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون: "أوقفوا الاحتلال"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

وفي نيويورك، معقل أكبر عدد من السكان اليهود خارج إسرائيل، تجمع مئات في بروكلين للإعراب عن استيائهم من الهجوم الاسرائيلي، رافعين لافتة كتب عليها "اليهود يقولون: "أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

واليهود في نيويورك منقسمون، إذ تحض بعض الأصوات إسرائيل على الدفاع عن نفسها، فيما

تحذّر أخرى من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

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