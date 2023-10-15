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2329 شهيدا و9042 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

10/15/2023 5:09:58 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 شهيدا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.
وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على القطاع، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة، ما خلف مئات القتلى والجرحى، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.
وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأحد منزل مراسل قناة الحياة الجديدة في غزة مؤمن الطلاع، ما أسفر عن إصابته هو وزوجته ووالدته بجراح وكسور متفاوتة واستشهاد جميع أبنائه وأعمامه وأخواته.
وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

MENAFN15102023000209011053ID1107242099

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