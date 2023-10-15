2329 شهيدا و9042 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 شهيدا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.
وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على القطاع، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة، ما خلف مئات القتلى والجرحى، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.
وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الأحد منزل مراسل قناة الحياة الجديدة في غزة مؤمن الطلاع، ما أسفر عن إصابته هو وزوجته ووالدته بجراح وكسور متفاوتة واستشهاد جميع أبنائه وأعمامه وأخواته.
وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.
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